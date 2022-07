Absage: Auch 2022 gibt es kein Stadtfest in Bad Segeberg

Das war’s. Auch in diesem Jahr wird es in Bad Segeberg kein Stadtfest geben. Initiator und Veranstalter Ingo Micheel hat am Freitag bei seiner Absage auf wegbrechende Sponsorengelder sowie extrem gestiegene Kosten verwiesen – und sich entschuldigt.