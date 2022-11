﻿Nach Sturmschäden und Borkenkäferbefall: Waldumbau in Heidmühlen

Heidmühlen. Von Fichten geprägt ist der Wald bei Heidmühlen. „So wurde das gemacht nach dem Krieg, als Holz gebraucht wurde“, erklärt Tim Scherer. Der Direktor der Landesforsten Schleswig-Holstein steht am Freitag auf einer Lichtung bei Heidmühlen. Sturm und Borkenkäferbefall sind die Ursache für diese mehr als einen Hektar große Lücke im Wald. Die Schäden werden als Chance für den Waldumbau genutzt. Mischwald soll hier und an weiteren Stellen des Landeswaldes rund um Heidmühlen entstehen. 10.000 junge Bäume werden dafür in den kommenden Wochen gepflanzt – mit der Unterstützung der VR Bank zwischen den Meeren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Waldumbau in Heidmühlen: Mischwald statt Fichten-Monokultur

Ein paar junge Eichen und hunderte Buchensetzlinge liegen bereit, um hier gepflanzt zu werden. Dazu kommen später noch Küstentannen und Douglasien. Man könne die Waldlücke nicht lange sich selbst überlassen, sagt Scherer. Zügig würden sich Beerensträucher am Boden ausbreiten und ganz natürlich junge Bäume nachwachsen: allerdings wieder Fichten, dazwischen ein paar Lärchen. Diese Monokultur aber wolle man nicht mehr.

Von Fichten dominiert ist der Wald der Landesforsten bei Heidmühlen. Doch die Bäume sind anfällig. Fichten sind Flachwurzler. Sie fallen bei Stürmen schneller um, bei Trockenheit werden Fichten ein leichtes Ziel für Borkenkäfer. © Quelle: Nadine Materne

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mischwälder sind deutlich klimastabiler“, begründet Scherer. Fichten seien Flachwurzler, die Wurzeln breiten sich tellerartig nah an der Oberfläche aus. Bei Stürmen sind sie deshalb weniger standfest auf dem hiesigen sandigen Boden. Bei Trockenheit wiederum reichen die Wurzeln nicht tief genug in den Boden. Küstentannen im Vergleich, so erklärt es Scherer, bilden meterlange Wurzeln, die senkrecht in den Boden reichen.

Im Mischwald richtet der Borkenkäfer weniger Schäden an

In warmen, trockenen Perioden, wie sie auch in Schleswig-Holstein in den zurückliegenden Jahren aufgetreten sind, bekommen Fichten zudem nicht genug Wasser. Sie können dann nicht mehr genug Harz bilden, mit dem sie sich gegen Schädlinge wie den Borkenkäfer zur Wehr setzen können. „Der Borkenkäfer ist auf Fichten spezialisiert“, sagt Scherer. Bei Trockenheit kommt es zur Massenausbreitung. Der Käfer zerfrisst die Wasserleitungsbahnen der Bäume unter der Borke. Der Baum stirbt.

Tim Scherer, Direktor der Landesforsten Schleswig-Holstein: „Mischwälder sind deutlich klimastabiler.“ © Quelle: Nadine Materne

Der Borkenkäfer gehört zum Ökosystem dazu. „Im Wald der Zukunft befällt der Borkenkäfer vielleicht zwei Bäume, aber der Rest bleibt stehen“, erklärt Scherer die Vorteile des Mischwaldes. Statt Wälder mit ein oder zwei Baumsorten, sollen es künftig fünf bis sieben werden.

Teurer Waldumbau: Landesforsten brauchen Unterstützung

Der Waldumbau ist ein zeitaufwändiges und kostenintensives Unterfangen. Die Landesforsten betreuen 50.000 Hektar des Waldes in Schleswig-Holstein. Pro Jahr, so Scherer, würden 200 Hektar umgewandelt oder neu aufgeforstet. Dafür werden eine bis eineinhalb Millionen Euro investiert. „Durch Stürme und Kalamitäten können das im Jahr auch schnell 300 oder 400 Hektar werden“, sagt Scherer. Aus eigener Kraft könnten die Landesforsten diese Flächen nicht neu bepflanzen. Man sei dabei auf die Einnahmen des Holzverkaufs angewiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Hier kommen Sponsoren ins Spiel. Für den Waldumbau in Heidmühlen gibt die VR Bank zwischen den Meeren 50.000 Euro aus dem Gewinnsparen dazu, um 10.000 junge Bäume zu finanzieren. Die Vorstände Dirk Dejewski und Dr. Rainer Bouss griffen am Freitag selbst zum Spaten, um mit Scherer die erste symbolische Eiche zu pflanzen. „Ab Montag kommen unsere Forstarbeiter und pflanzen die Setzlinge“, sagt Scherer. Die Kälte der jüngsten Tage mache keine Probleme. Der Herbst sei genau die richtige Zeit, solange der Boden weich ist, seien die Temperaturen kein Problem.

VR Bank finanziert 30.000 neue Bäume

Der Waldumbau in der Region sei der VR Bank ein wichtiges Anliegen, betonen die Vorstände der VR Bank. Bereits im Januar hatte das Geldinstitut 50.000 Euro in die Neuaufforstung von sechs Hektar bei Brokenlande investiert. "Jetzt geht das Projekt in Heidmühlen weiter", sagt Dejewski. Insgesamt will die VR Bank gemeinsam mit den Landesforsten 30.000 Bäume pflanzen. Wichtig sei dem Sponsor dabei, dass die Bäume im Geschäftsgebiet der Bank wachsen. Im neuen Jahr sollen die letzten 10.000 Bäume folgen.