﻿Nach Wechsel in die CDU: Wird Schumacher Bürgermeisterkandidat?

Ex-FDP-Kommunalpolitiker Henning Schumacher ist in die CDU Bad Bramstedt eingetreten, strebt dort auch Ämter an und wird möglicherweise sogar als Bürgermeisterkandidat antreten. Der 57-Jährige wollte das zumindest nicht dementieren. Sind damit Pläne hinfällig, eine Wählergemeinschaft zu gründen?

Bad Bramstedt. Im Mai dieses Jahres sind Kommunalwahlen, doch die werden möglicherweise schon von der Bürgermeisterwahl ein Jahr später überschattet. CDU-Vorsitzender Reimer Fülscher sagte unserer Redaktion, seine Partei werde zur Bürgermeisterwahl 2024 einen eigenen Kandidaten präsentieren. Das könnte Henning Schumacher sein, der von der FDP zur CDU gewechselt ist. Schumacher wollte das weder bestätigen noch dementieren: „Ich sage dazu nichts.“

„Wer kritisiert, muss auch eigene Vorschläge machen“, meint CDU-Ortsverbandsvorsitzender Fülscher. Zur Bürgermeisterwahl in der zweiten Jahreshälfte 2024 wolle die CDU mit einem eigenen Kandidaten antreten. Grund dafür ist der Dauerstreit zwischen der CDU und Bürgermeisterin Verena Jeske. Fraktionsvorsitzender Volker Wrage hat mehrfach erklärt, eine Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin sei nicht möglich.

Henning Schumacher war im August 2022 aus der FDP ausgetreten. Der Anlass war die Haltung der Freidemokraten zum geplanten Wohnquartier Auenland. Schumacher und seine Frau Antje Linden sind erklärte Gegner des neuen Wohngebietes und engagieren sich in der Bürgerinitiative "Unser Auenland". Die FDP, die anfänglich einen Bürgerentscheid in dieser Frage unterstützt hatte, war später davon abgerückt. Die Partei unterstützt jetzt das Projekt.

Seine neue politische Heimat fand der Betriebswirt, der zum Teil selbstständig, zum Teil als Angestellter mit medizinischen Geräten handelt, bei der CDU. Sie ist die einzige Partei, die auf die Linie der Bürgerinitiative eingeschwenkt ist. Die CDU begründet ihre Gegnerschaft zu dem Wohnquartier damit, dass es für die Kleinstadt überdimensioniert sei. Die 15 000-Einwohner-Stadt sollte nur behutsam wachsen.

1600 Unterschriften: Wählerpotenzial für die CDU

Doch dem Schulterschluss mit der Bürgerinitiative dürfte auch ein politisches Kalkül zugrunde liegen. Die Initiative hatte in einem mittlerweile für unzulässig erklärten Bürgerbegehren 1600 Protestunterschriften eingesammelt. Für die CDU liegt darin ein Wählerpotenzial, mit dem sie ihr Wahlergebnis theoretisch verdoppeln, mindestens aber deutlich verbessern könnte. Bei der Kommunalwahl 2018 hatte sie 1608 Stimmen bekommen, was reichte, um stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung zu werden. Ob der Stimmenzuwachs gelingt, wird aber auch davon abhängen, wie viele angestammte Wähler die CDU mit ihrer Blockadehaltung gegen das Wohngebiet und andere Jeske-Projekte verschreckt.

Am Donnerstag, 12. Januar, stellt die CDU ihre Kandidaten für die Kommunalwahl auf. Auch Schumacher wird sich dort wohl um eine Kandidatur bemühen. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich weiter politisch betätigen will“, erklärte er unserer Redaktion. Durch einen vorderen Listenplatz könnte er wieder Stadtverordneter werden. Er hätte damit eine Bewährungszeit in der CDU bis zur Aufstellung des Bürgermeisterkandidaten.

Schumacher war 2018 schon einmal für kurze Zeit Stadtverordneter als FDP-Mitglied. Er hatte sein Mandat niedergelegt, als Verena Jeske die Bürgermeisterwahl gegen den Amtsinhaber Hans-Jürgen Kütbach (FDP) gewann. Er sei mit der Bürgermeisterin nicht einverstanden, sagte er damals.

Sein Verhältnis zu Jeske hat sich bis heute nicht verbessert. Mittlerweile hat er auch den stellvertretenden Vorsitz der Bramstedter Turnerschaft niedergelegt. Grund: Der erste Vorsitzende ist Thilo Jeske, Ehemann der Bürgermeisterin. „Die Zusammenarbeit ging einfach nicht mehr“, lautet seine Begründung für den Schritt.

Gibt es nun doch keine Wählergemeinschaft?

Die Bürgerinitiative "Unser Auenland" hatte erwogen, zur Kommunalwahl im Mai eine Wählergemeinschaft zu gründen und so den vier Parteien Konkurrenz zu machen. Schumacher erklärte, das Thema Wählergemeinschaft sei für ihn mit dem Eintritt in die CDU passé. Nicht jedoch für seine Ehefrau Antje Linden, Sprecherin der Bürgerinitiative. "Wir bereiten jetzt zunächst ein neues Bürgerbegehren vor", erklärte sie unserer Redaktion. Am Montag, 16. Januar, wird voraussichtlich der Planungsausschuss mit einem Aufstellungsbeschluss den Startschuss für das Planverfahren des Auenland-Quartiers geben. Er ist Voraussetzung dafür, dass ein Bürgerbegehren gestartet werden kann. "Danach werden wir dann überlegen, ob wir eine Wählergemeinschaft gründen", so Antje Linden.