﻿Kleidertausch in der Bad Segeberger Stadtbücherei

Bad Segeberg. Etwas unscheinbar steht die Kleiderstange in einem Flur hinter der Stadtbücherei. Es ist aber keine Garderobe, wie man sie im WortOrt erwarten könnte. Statt Jacken, Mäntel oder Mützen hängen dort Kleider, Blusen und Kinderkleidung. Die Sachen sollen dort nicht lange hängen bleiben, jeder darf ein Teil mitnehmen. Das ist die Idee hinter der nachhaltigen Kleiderstange. Sie ist gedacht als eine Art kleine Tauschbörse für Klamotten. „Wir sind selbst erstaunt, wie schnell die Sachen hier wechseln“, erzählt Büchereileiterin Imma Terheyden-Breffka.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel Wechsel bei der Kleiderstange in der Bad Segeberger Stadtbücherei

Sie und ihr Team haben immer ein kleines Auge darauf, was sich an der Kleiderstange tut. „Es läuft aber auch viel auf Vertrauensbasis.“ Die Bücherei ist dem Netzwerk Zukunftsbibliotheken Schleswig-Holstein angeschlossen. Dort wird überlegt, wie der Nachhaltigkeitsgedanke auch in Büchereien weitergetragen werden kann. So kam die Idee zur Kleiderstange zustande.

Solange Bügel da sind, darf etwas an die Kleiderstange gehängt werden

Die Regeln sind einfach: Solange leere Bügel da sind – es sind üblicherweise so um die 20 Stück –, dürfen ausrangierte Kleidungsstücke dazugehängt werden. Wer etwas findet, was gefällt, darf es mitnehmen – und sollte etwas aus dem eigenen Fundus spenden. Und obwohl es nur ein überschaubares Angebot gibt – lange hängen die Kleidungsstücke nicht, hat die Büchereileiterin beobachtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Im WortOrt steht die bewegliche Garderobe noch bis zum 1. Juni. Dann wandert sie in der Regel für drei bis vier Wochen weiter an einen anderen Ort in der Stadt. So stand sie auch schon im Familienzentrum in der Südstadt und in der Kita Christiansfelde. Institutionen können sich gern melden, wenn das Angebot auch einmal bei ihnen stehen soll. Passt der Bestand nicht mehr zur Jahreszeit, werden die Kleidungsstücke eingelagert bis zur nächsten Saison. Die Regeln sind auch auf einem Infoblatt nachzulesen. Imma Terheyden-Breffka freut sich über das bunte Angebot: „Man muss nicht alles immer wegschmeißen.“ Zugänglich ist die Kleiderstange während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei beziehungsweise des WortOrts.

KN