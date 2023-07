﻿Nächster Dolchstoß: Jeske im Schulverband entmachtet

Bad Bramstedt. Am Montag hatten sich die Stadtverordneten noch darauf verständigt, moderierte Gespräche mit Bürgermeisterin Verena Jeske fortzusetzen, um das politische Klima zu verbessern. Schon einen Tag später setzen CDU, Grüne und FDP die Demontage der Bürgermeisterin fort.

Sie wählten mit den Stimmen der Umlandbürger Claudia Peschel zur Schulverbandsvorsteherin. Der Vorsitz ist seit jeher an das Bad Bramstedter Bürgermeisteramt gekoppelt, weil in der Verbandsversammlung sonst nur Ehrenamtler sitzen. Kritik an der Wahl kommt ausgerechnet von höchster CDU-Stelle. „Ich bin persönlich entsetzt“, sagt CDU-Ortsverbandsvorsitzender Reimer Fülscher.

Bimöhlens Bürgermeister Michael Schirrmacher schlug Claudia Peschel vor

Die Sitzung in der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land ließ zunächst nicht den offensichtlich von langer Hand geplanten Umbau der Verbandsspitze erahnen. Traditionell steht der Posten des Schulverbandsvorstehers dem jeweiligen Verwaltungschef der Stadt zu. Jeske erledigte wie üblich zunächst die formalen Tagesordnungspunkte, gab dann für die Wahlen die Versammlungsleitung an das dienstälteste Mitglied, den CDU-Stadtverordneten Volker Wrage, ab.

SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Steffen schlug die bisherige Vorsteherin Verena Jeske zur Wiederwahl vor, Michael Schirrmacher, CDU-Bürgermeister in Bimöhlen, brachte Claudia Peschel ins Rennen. Eine Begründung lieferte er nicht.

15 Stimmen für Claudia Peschel

Auf Antrag von Eberhard Koch (CDU-Stadtverordneter) wurde geheim gewählt. Für Jeske sprachen sich drei Verbandsmitglieder aus, Claudia Peschel, in der vergangenen Wahlperiode erste Stellvertreterin, kassierte 15 Stimmen für den Posten der Vorsteherin und war damit gewählt. Verena Jeske verfolgte noch die Übergabe der Ernennungsurkunde an Claudia Peschel und deren Vereidigung, sagte dann sichtlich angegriffen: „Ich verlasse die Versammlung.“

Der Sturz der Bürgermeisterin im Schulverband war offenbar von langer Hand vorbereitet. Jeske sagte unserer Redaktion: „Die Ernennungsurkunde für Frau Peschel lag bereits voll ausgefüllt vor. Es war also klar, dass sie gewählt wird, nur ich wusste nichts davon. Man hat mich ins offene Messer laufen lassen.“

Besonders enttäuscht zeigte sich Jeske über das Verhalten von Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt (CDU), die sie nicht vorgewarnt hat. Mißfeldt und Jeske verbindet ein freundschaftliches Verhältnis. Sie traten häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Jeske erinnerte daran, dass die Bürgervorsteherin noch am Abend zuvor in der Stadtverordnetenversammlung für ein besseres Miteinander geworben habe. „Da wusste sie schon, was geplant war, und warnt mich nicht einmal vor.“

Mißfeldt sagte unserer Redaktion, sie sei in der Versammlung zwar anwesend, aber nicht stimmberechtigt gewesen. Zwar habe sie davon gewusst, dass ihre Partei Claudia Peschel wählen will, „ich habe es aber nicht als meine Aufgabe angesehen, Frau Jeske zu warnen, da ich der Schulverbandsvertretung ja nur als stellvertretendes Mitglied angehöre. Ich war davon ausgegangen, dass die Bürgermeisterin informiert war.“ Sie hege keine „bösen Absichten“ gegenüber der Bürgermeisterin, betonte Mißfeldt.

70 Prozent der Kosten trägt die Stadt

Doch in der CDU gibt es offenbar Uneinigkeit über das Verhalten gegenüber der Bürgermeisterin. Ortsverbandsvorsitzender Reimer Fülscher, der nicht Mitglied in der Schulverbandsversammlung ist, bekannte freimütig: „Ich bin persönlich entsetzt.“ Das Verhalten seiner Fraktionskollegen, der Grünen- und FDP-Stadtverordneten finde er auch politisch „enttäuschend“. Die Stadt trage 70 Prozent der Kosten des Schulverbandes und gebe die Leitung ans Umland ab.

Fülscher hatte sich am Abend zuvor für ein besseres Miteinander zwischen Verwaltung und Politik starkgemacht und dafür auch die Zustimmung aller bekommen. Nun sagt er: „Ich komme mir langsam so vor, der Einzige zu sein, der noch Interesse daran hat.“

Im Bad Bramstedter Umland gibt es lediglich noch die Grundschule Hitzhusen als eigenständige Bildungsstätte. Die Schule in Wiemersdorf ist nur eine Außenstelle der Grundschule Maienbeeck in Bad Bramstedt. Alle anderen Verbandsschulen, einschließlich der großen Gemeinschaftsschule Auenland, liegen in Bad Bramstedt. Jeske sagt, das Umland habe jetzt erheblich größeren Einfluss auf die Bad Bramstedter Schulen, und „das alles nur, um mir zu schaden“.

Vorsitzende ohne Weisungsbefugnis

Dass die Bad Bramstedter Bürgermeisterin oder der Bürgermeister stets dem Schulverband vorstand, liegt auch darin begründet, dass der Verband vom Bad Bramstedter Rathaus verwaltet wird. Jetzt ist Claudia Peschel auf die Zuarbeit von Verwaltungsmitarbeitern angewiesen, über die sie keine Weisungsbefugnis hat. Die liegt weiter bei Bürgermeisterin Verena Jeske.

Spannend gestaltete sich auch die Wahl der stellvertretenden Schulverbandsvorsteherin. In geheimer Wahl setzte sich die neue CDU-Stadtverordnete Inga Böttger mit 15 Stimmen gegen Karin Steffen (zwei Stimmen) durch, die zweite stellvertretende Vorsitzende wurde.

