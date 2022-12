﻿Markttreff Glasau: Mirjam Repp wird Gastgeberin im neuen Café

Der neue Markttreff in Glasau mit 24-Stunden-Supermarkt „Tante Enso“ und Café ist komplett bei Eröffnung im März 2023: Mirjam Repp wird das neue Café leiten und täglich frische Brötchen anbieten. Für die 33-Jährige ist die Stelle im neuen Markttreff ein Glücksfall.

Glasau. Der Bau des neuen Markttreffs in Glasau kommt gut voran. Neben einem 24-Stunden-Supermarkt eröffnet auch ein Café mit Backshop im neuen Treffpunkt an der Dorfstraße. Nun hat die Gemeinde auch eine Gastgeberin für das Café gefunden: Mirjam Repp. Die 33-Jährige wohnt selbst erst seit einem Jahr in Glasau und freut sich bereits darauf, viele neue Menschen aus ihrem Dorf kennenzulernen.

Mirjam Repp ist gelernte Bäckereifachverkäuferin und arbeitet derzeit in einer Bäckerei in Scharbeutz. „Ich habe Freude daran, Menschen zu bedienen und ihnen eine Freude mit einem Stück Kaffee oder Kuchen zu machen“, sagt Repp. Ab März wird sie die neue Betreiberin im Markttreff Café.

Mirjam Repp übernimmt Café im Markttreff in Glasau

Repp arbeitet dann als Angestellte der Gemeinde Glasau – gemeinsam mit weiteren Teilzeitkräften. Die Annonce sei ein Glücksfall gewesen, sagt Repp. Erst vor einem Jahr ist sie nach Glasau gezogen, mit ihrer Familie. Ihr Mann arbeite bei einem Busunternehmen im Ort. „Wir dachten, einer muss sowieso pendeln“, erinnert sich Repp. Nun kann auch sie bald zu Fuß zu ihrer neuen Arbeitsstelle laufen. „Das ist schon ein kleiner Traum.“

Mirjam Repp freut sich bereits auf ihre Arbeit im neuen Markttreff-Café und darauf, viele neue Menschen aus dem Dorf kennen zu lernen. © Quelle: privat

Sie freue sich bereits darauf, zahlreiche neue Menschen kennenzulernen. Denn bisher habe sie noch nicht viele Gelegenheiten gehabt, Kontakte in Glasau zu knüpfen. Einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft zu schaffen, ist genau der Sinn des Markttreffs mit Café und Supermarkt. „Besonders die Älteren können sich dann hier treffen auf ein Stück Kuchen und Kaffee“, sagt Repp.

Noch sind die Handwerker beschäftigt im neuen Markttreff, derzeit wird die Akustikdecke eingebaut und die Fliesenarbeiten haben begonnen. Wenn alles fertig ist, werde es drinnen und draußen Sitzplätze für das Café geben, stellt Repp in Aussicht.

Täglich frische Backwaren im Café im Markttreff Glasau

Frische Brötchen, Backwaren, Snacks und Kaffeespezialitäten soll es im Café im Markttreff geben. Dafür und zum Einkaufen mussten die Glasauer bisher einige Kilometer in den Nachbarort Ahrensbök fahren. Für die erhältlichen Back- und Kuchenwaren arbeitet die Gemeinde mit der Bäckerei Schmidt in Ahrensbök zusammen.

„Somit wird frische Backware zu uns kommen“, sagt Bernd Horstmann, stellvertretender Bürgermeister und Koordinator für den Markttreff in Glasau. Mit Mirjam Repp als Betreiberin des Cafés wurde das fehlende Puzzleteil im Markttreff-Konzept gefunden für die bevorstehende Eröffnung in wenigen Monaten.

Bereits seit Sommer steht fest, dass der Dorfladen neben dem Café von der Supermarktkette MyEnso übernommen wird, die sich auf Mini-Supermärkte in ländlichen Regionen spezialisiert hat. "Tante Enso" heißen die Märkte, die 24 Stunden am Tag für Kunden zugänglich sein werden, mit einer personalisierten Kundenkarte. Mehr als 3000 Produkte des täglichen Bedarfs werden dann in Glasau erhältlich sein. Damit erhält Glasau ein komplettes Nahversorgungsangebot, freut sich Horstmann.

Markttreff Glasau: Große Eröffnung im März 2023 geplant

Zudem können Café und Mini-Supermarkt zur Eröffnung im März parallel starten. „Beide Bereiche gemeinsam zu eröffnen, war unser Ziel“, betont auch Bürgermeister Henning Frahm. Nun kann die große Eröffnungsfeier im März geplant werden.