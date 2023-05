﻿Nase zu, Füße zuerst: Bürgermeisterin eröffnet mit Sprung die Badesaison

Bad Bramstedt. Die Nase zugekniffen, die Füße zuerst – Bürgermeisterin Verena Jeske eröffnete am Sonntag mit einem kühnen Sprung ins Schwimmbecken die Badesaison 2023 in der Roland-Oase. Einige Jugendliche taten es ihr gleich. Schon vor der offiziellen Eröffnung hatte sich an eine lange Schlange wartender Kinder und Eltern vor dem Freibad gebildet, die es kaum abwarten konnten, ins kühle Nass zu springen.

Das Wetter hätte an diesem Vormittag für eine Freibaderöffnung auch nicht besser sein können. Die Sonne strahlte und auch im Wasser musste niemand frieren. 27 Grad maß Freibadchef Hans-Peter Kalusok im Schwimmerbecken, im Nichtschwimmer sind es immerhin 24 Grad. Die Differenz kommt zustande, weil das Schwimmerbecken mit Wärmepumpen beheizt wird, das Nichtschwimmer dagegen mit dem Sonnenabsorber auf dem Dach des Eingangsgebäudes. Der etliche Kilometer lange schwarze Schlauch kann das Wasser natürlich nur erwärmen, wenn die Sonne ausreichend scheint. Morgens um 11 Uhr kann das Wasser deshalb noch etwas kühler sein.

Die Badesaison wurde in diesem Jahr, wie schon 2022, mit zweiwöchiger Verspätung gestartet. Grund waren Lieferschwierigkeiten für wichtige Ersatzteile der technischen Anlagen. Sie kamen nicht rechtzeitig in Bad Bramstedt an. Gesperrt bleibt noch einige Zeit das Sprungbecken. „Wir müssen die Dichtung zwischen den Fliesen und der Stahlumrandung des Beckenrandes erneuern“, erklärte Kalusok. Sie war überraschend undicht geworden. Für 2024 hofft er das Freibad wieder am 1. Mai eröffnen zu können, wie es Tradition in Bad Bramstedt ist. Beendet wird die Saison am 30. September.

Der erste Badetag wurde mit einer Reihe von Angeboten attraktiv gestaltet, darunter freier Eintritt und ein kostenloses Eis für alle Kinder, die um 11 Uhr schon da waren. DRK und Jugendfeuerwehr sorgten für Spiele, ein Piratenlager mit Piratenstockbrot war aufgebaut, Kindertanz, Wasserbombenkuller und anderes sorgten für Kurzweil. Betriebsleiter Kalusok bot zudem eine Führung durch die technischen Anlagen an.

Der Freibadchef ist schon seit 1981 im Dienst und mittlerweile 68 Jahre alt. „Drei Saisons mache ich noch, denn die Arbeit hier macht mir einfach Spaß“, sagt Kalusok.