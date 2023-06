﻿Neue Bürgermeisterin in Heidmoor: Eine Lehrerin hat jetzt das Sagen

Heidmoor. Das Amt bleibt in der Familie: Die 30-jährige Sarah-Lena Menken ist die neue Bürgermeisterin von Heidmoor. Damit wird dieser Posten in dritter Generation von der Familie Menken ausgeübt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits der Großvater der in Bad Bramstedt tätigen Grundschullehrerin, Edo Menken, war von 1966 bis 1990 Bürgermeister in Heidmoor und dort seit 1951 Gemeindevertreter. Ihm folgte sein Sohn Karl, der Vater der neuen Bürgermeisterin. Nach nunmehr 49 Jahren in der Gemeindevertretung, davon 33 Jahre als Bürgermeister, zieht sich der 74-Jährige jetzt aus der Kommunalpolitik zurück.

Lesen Sie auch

2021 war Karl Menken mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille durch den Innenminister des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Als Begründung wurden unter anderem seine Verdienste beim Neubau der zentralen Wasserversorgung mit Anschluss an den Wasserbeschaffungsverband „Mittleres Störgebiet“, die Erweiterung des ehemaligen Sporthauses zu einem Dorfhaus, der Neubau eines Radweges entlang der Waldchaussee, die Sanierung des Feuerwehrhauses, das Baugebiet „Wieseneck“ und die Breitbandversorgung für alle Haushalte im Gemeindegebiet genannt. Auch der Bau des Dorfhauses 1998 fiel in seine Amtszeit. Aktuell steht die Erschließung eines Baugebietes mit 16 Bauplätzen an, darunter 14, die der Gemeinde gehören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kalli“ Menken, wie er im Dorf oft genannt wird, hört es nicht gerne, wenn gesagt wird, in Heidmoor werde das Bürgermeisteramt vererbt. „Ich habe mein Amt nicht geerbt, sondern bin gewählt worden.“ Es habe auch nie andere Kandidaten gegeben. Und so war es auch jetzt bei der Wahl seiner Tochter.

Nur noch eine Wählergemeinschaft in Heidmoor

Karl Menken war noch als CDU-Gemeindevertreter gewählt worden. Nach der Kommunalwahl gibt es jetzt nur noch die Wählergemeinschaft AWH, die alle neun Gemeindevertreter stellt. Zuvor hatte es neben der CDU noch vier parteilose Vertreter gegeben. Ohne Parteien sei es einfach, Menschen für die Kommunalpolitik zu interessieren, meint Karl Menken.

Die neue Bürgermeisterin Sarah-Lena Menken gehört seit 2018 der Gemeindevertretung an. Sie fühle sich dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist, sehr verbunden und wolle es gerne weiterentwickeln, so die Lehrerin, die in der Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt unterrichtet. Einige Pläne hat sie auch schon. Sie will sich etwa für den Bau eines Radweges zwischen Heidmoor und Weddelbrook einsetzen. Im Schulverband Bad Bramstedt will sie bewirken, dass mehr Geld für Bildung bereitgestellt wird.

Wehmut, nach so langer Zeit nicht mehr in der Kommunalpolitik aktiv mitzuarbeiten, empfindet Karl Menken nicht. „Ich freue mich, dass meine Tochter das macht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Gesichter in der Gemeindevertretung

Neu in die Gemeindevertretung des 300 Einwohner zählenden Ortes sind Joachim Göllnitz, Claas Heuer, Wilma Künzel und Ernst Thies gewählt worden. Bisher schon vertreten waren Sarah-Lena Menken, ihr erster Stellvertreter im Bürgermeisteramt Rainer Schwarz, ihr zweiter Stellvertreter und Cousin Björn Menken sowie Benjamin Werner-Neumann und Matthias Hübner.

KN