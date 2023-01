﻿Neue Hausärztin Dr. Höfs in Henstedt-Ulzburg nimmt noch Patienten auf

Henstedt-Ulzburg. Dr. Katja Höfs hat schon viele berufliche Stationen in ihrem Arbeitsleben hinter sich gebracht. Jetzt hat die Kaltenkirchenerin in Henstedt-Ulzburg die Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. Claudiu Stroescu im Torhaus in der Nähe des AKN-Bahnhofes übernommen und sich damit erstmals selbstständig gemacht. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt brachte zur Begrüßung nicht nur einen Blumenstrauß mit zur Medizinerin, sondern auch einen symbolischen Scheck. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg fördert die Übernahme der Praxis mit 10 000 Euro.

Katja Höfs ist die erste Ärztin, die von dieser neuen finanziellen Förderung profitiert. Seit dem 1. Juli 2022 können Ärztinnen und Ärzte, die eine neue Praxis eröffnen, übernehmen oder erweitern, die Förderung beantragen. "Ich habe in der Zeitung gelesen, dass einige Kommunen so eine Förderung anbieten. Und da habe ich in Henstedt-Ulzburg im Rathaus nachgefragt", erzählt Dr. Katja Höfs. Wirtschaftsförderer Sebastian Döll schickte ihr die Unterlagen zu und der Vorgang nahm seinen Lauf.

Dr. Claudiu Stroescu suchte lange Nachfolger für Praxis in Henstedt-Ulzburg

Dr. Stroescu habe laut Döll schon lange nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die Praxis gesucht. Und Höfs wollte gerne in der Region bleiben. „Ich war vorher vier Jahre in Elmshorn angestellt, davor in Bad Segeberg“, sagt die 53-Jährige. Sie habe einige Angebote erhalten, zum Beispiel in Norderstedt und Bad Bramstedt. Henstedt-Ulzburg habe ihr aber am meisten zugesagt.

Die Nähe zum ÖPNV, Parkplätze und Apotheken vor der Tür sowie die lichtdurchflutete und großzügige Praxis habe ihr sehr gefallen. Und die Förderung der Gemeinde kam als Pluspunkt dazu. So wurde sie sich mit dem vorherigen Besitzer einig.

Die neue Allgemeinärztin Dr. Katja Höfs (2.von rechts) und ihre Angestellte Marina Grünhagel (links) erhielten von Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll den symbolischen Scheck über 10.000 Euro. Die Förderung erhält die Ärztin für die Praxisübernahme in Henstedt-Ulzburg. © Quelle: Nicole Scholmann

Unterstützt wird die Hausärztin von Marina Grünwald, die bereits seit neun Jahren in der Praxis tätig ist und das bekannte Gesicht für bestehende Patienten sein soll. Aber es können auch neue Patienten aufgenommen werden. Sie habe durchaus noch freie Kapazitäten, betont Höfs, die verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat.

Nach ihrem Studium war sie nach eigenen Angaben in Norddeutschland in ganz unterschiedlichen Bereichen der Medizin tätig, unter anderem in der Onkologie und der Orthopädie. „Alles zusammen ist ein guter Hausarzt“, sagt sie selbstbewusst.

Neue Praxis Dr. Höfs in Henstedt-Ulzburg sucht Unterstützung

Geöffnet ist die Praxis am Rathausplatz 11 (Torhaus) in Henstedt-Ulzburg montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr. Es sei nicht nötig, einen Termin zur Untersuchung abzumachen, betonen Höfs und Grünhagel. Wer ein gesundheitliches Problem habe, sei willkommen. Es muss eine FFP2-Maske in der Praxis getragen werden. Dringend gesucht werde noch eine Medizinische Fachangestellte zur Unterstützung. Wenn die Praxis gut laufe, kann Höfs sich vorstellen, einen weiteren Arzt ins Boot zu holen.

Aktuell hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg einen weiteren Förderungsantrag eines Allgemeinmediziners in der Bearbeitung, wie Wirtschaftsförderer Sebastian Döll berichtet. Er steht für Auskünfte unter Telefon 04193/963470, sebastian.doell@h-u.de zur Verfügung.