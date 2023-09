﻿Neue Kita in Bad Bramstedt geht Mitte Oktober in Betrieb

Bad Bramstedt. Am Montag, 16. Oktober, wird die neue Kindertagesstätte Wirbelwind in Bad Bramstedt eröffnen, nach rund einem halben Jahr Bauzeit. Die Versorgungslage mit Kita-Plätzen wird sich dadurch aber nur etwas entspannen. Zunächst können nur Krippengruppen den Betrieb aufnehmen. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss unterdessen, die Kita für 5,5 Millionen Euro zu kaufen, wenn sie fertig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Kita in der Straße Dibbern’s Hoff im Neubaubegiet südlich der Bimöhler Straße soll später insgesamt 90 Kinder aufnehmen. Am 16. Oktober werden die drei Krippengruppen in Betrieb gehen. Sie sind im Erdgeschoss untergebracht. Drei weitere Gruppen für jeweils 20 Kinder im Alter von über drei Jahren werden dann voraussichtlich Mitte November ihre Räume im Obergeschoss beziehen. Bis dahin wird dort noch gebaut. Auch die Außenanlagen müssen noch fertiggestellt werden.

Trickreich europaweite Ausschreibung umgangen

Dass mit der Eröffnung nicht abgewartet wird, bis das gesamte Gebäude fertig ist, liegt an der Versorgungsnotlage mit Kita-Plätzen in der Stadt. Eigentlich hätte einige hundert Meter weiter die Kita Moorstücken schon fertig sein sollen. Doch wegen Auflagen der Kreisbehörden zur Entwässerung des angrenzenden, geplanten Wohngebietes konnten die Bauarbeiten bisher nicht starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bürgermeisterin Verena Jeske bediente sich eines mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Tricks, um so schnell wie möglich doch noch zu einer Kita zu kommen. Das Bad Bramstedter Unternehmen Hesta-Bau errichtet die Tagesstätte in Ständerbauweise und bietet sie der Stadt zum Mieten oder Kaufen an. Dadurch müssen die Arbeiten nicht europaweit ausgeschrieben werden, was den Baustart erheblich verzögert hätte. Einziger Nachteil dieses Verfahrens: Die Stadt darf keine Vorgaben machen, wie die Kita Wirbelwind aussehen soll.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig, das Gebäude nach Fertigstellung für 5,5 Millionen Euro zu kaufen. Alternativ dazu hätte die Stadt es auch mieten können. Längerfristig wäre das aber teurer geworden. Träger der Einrichtung wird die Lebenshilfe Bad Bramstedt, die auch schon Personal angeworben hat.

Lesen Sie auch

Die Fertigbauweise wird dem Kindergarten später kaum anzusehen sein. Die Fassade wird passend zu den Nachbarhäusern mit roten Riemchen versehen, sodass sie wie geklinkert aussieht. In dem zweigeschossigen Gebäude wird alles nach aktuellen pädagogischen Erkenntnissen gestaltet. Ein großer Bewegungsraum und eine Kinderküche sind vorgesehen. Das Mittagessen wird darin allerdings nicht gekocht, es wird angeliefert.

Mit den 90 neuen Kita-Plätzen ist das Versorgungsproblem noch lange nicht gelöst. Nach Berechnung des Sozialamtes stehen Stand April dieses Jahres 250 Kinder auf der Warteliste für einen Kita-Platz, davon 150 für Bad Bramstedter Kinder. Die Tagesstätte Moorstücken wird also weiterhin dringend benötigt.

KN