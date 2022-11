﻿Müllgebühren im Kreis Segeberg: Das soll sich 2023 ändern

Kreis Segeberg. Neue Müllgebühren führt der Wege-Zweckverband (WZV) im Kreis Segeberg (ohne Norderstedt) ab 2023 ein – mit einer Grundgebühr und einer Abrechnung pro geleerter Tonne. Nun liegt der Entwurf der neuen Gebührensatzung vor. Wer korrekt Müll trennt und Abfall vermeidet, so der WZV, soll mit dem neuen Gebührenmodell Geld sparen können. Tonnenkombinationen mit Pauschalpreisen, wie es sie derzeit gibt, entfallen.

Neue Müllgebühren im Kreis Segeberg: Grundgebühr und Biotonne

Die Grundgebühr soll ab Januar 2023 pro Haushalt 60 Euro betragen – pro Monat 5 Euro. Damit will der WZV einen Teil der Fixkosten der Müllentsorgung decken. Das Gebührenmodell soll von der Verbandsversammlung Ende November beschlossen werden.

Zur Grundgebühr kommt die verpflichtende Biotonne, die weiterhin 14-tägig geleert wird. Hier will der WZV künftig monatlich 2,59 Euro für die kleine Biotonne (80 Liter) berechnen – also 31,08 Euro im Jahr. Die 120-Liter-Biotonne soll im Jahr 46,56 Euro kosten, monatlich 3,88 Euro.

Müllgebühren: Das kostet die Restmülltonne künftig in Segeberg

Variabel werden künftig die Müllgebühren für die Restabfalltonne sein. Die WZV-Kunden sollen einen Anreiz erhalten, Müll zu vermeiden und besser zu trennen, vor allem keinen Bioabfall in den Hausmüll zu werfen. Statt die Restmülltonne alle 14 Tage leeren zu lassen, sollen die Tonnen möglichst nur alle vier Wochen oder noch seltener geleert werden. So können die Kunden sparen – weil die Müllgebühren für den Restabfall künftig pro Tonnenleerung abgerechnet wird am Ende des Jahres. So soll die Leerung einer 120-Liter-Restabfalltonne künftig mit 8,25 Euro berechnet werden.

Müllgebühren Segeberg: Abrechnung pro Leerung Ab Januar 2023 soll jede Leerung der Restmülltonne einzeln berechnet werden. Im Entwurf der neuen Gebührensatzung des WZV sind unterschiedliche Preise, abhängig von der Tonnengröße, aufgeführt. Eine reguläre Leerung kostet demnach: 30-Liter-Tonne: 4,92 Euro; 60 Liter: 6,06 Euro; 90 Liter: 7,11 Euro; 120 Liter: 8,25 Euro; 240 Liter: 12,69 Euro; 660 Liter: 29,70 Euro; 1100 Liter: 45,65. Die Biotonne ist verpflichtend und soll monatlich kosten: 80-Liter-Tonne: 2,59 Euro; 120 Liter: 3,88 Euro; 240 Liter: 7,76 Euro. Die Papiertonne ist kostenlos.

Eine Beispielrechnung: Die aktuell beliebteste Tonnenkombination, die 35 Prozent der WZV-Kunden nutzen, ist der Bio-Plus S Tarif mit einer 80-Liter-Biotonne und 120-Liter-Restmülltonne, die alle zwei Wochen geleert wird. Das kostet bisher im Jahr 283,08 Euro.

Würde der Restmüll auch 2023 alle zwei Wochen, also 26-mal im Jahr abgeholt, wären das 214,50 Euro im Jahr. Dazu kommt die Grundgebühr (60 Euro) und die Abholung der 80-Liter-Biotonne (31,08 Euro), das ergibt dann Müllgebühren im Jahr von 305,58 Euro. Würde der Restmüll dagegen nur alle vier Wochen geleert, reduzieren sich die Müllgebühren auf knapp 200 Euro. Haushalte, die derzeit den Bio Plus S Tarif mit vierwöchiger Leerung nutzen, zahlen bisher 241,08 Euro.

WZV berechnet 360 Liter Mindestabfallvolumen pro Kopf im Jahr

Potenziell sparen die WZV-Kunden also, je seltener sie ihre Restmülltonne leeren lassen müssen. Damit keine Fehlanreize entstehen, den Restabfall illegal zu entsorgen, berechnet der WZV ein Mindestvolumen von 360 Liter Restabfall pro Kopf und Jahr. Wer gut trennt, so Ceyda Oguz, Bereichsleiterin für Abfallwirtschaft beim WZV, komme damit gut aus.

Ceyda Oguz, Leiterin des Bereichs Abfallwirtschaft beim Wege-Zweckverband: „Wer gut trennt, kommt mit dem Mindestabfallvolumen aus.“ © Quelle: Nadine Materne

Dieser Literpreis richtet sich nach der Größe der Restabfalltonne. Im Verhältnis sind kleine Tonnen in der Leerung teurer als größere. Es kann sich gerade für kleine Haushalte lohnen, eine größere Tonne zu nutzen, diese aber seltener leeren zu lassen.

Ein Beispiel: Ein Zwei-Personenhaushalt mit einem Mindestrestabfallvolumen von 720 Litern würde bei einer Leerung pro Monat mit einer 60-Liter-Tonne auskommen. Diese kostet pro Leerung nach Satzungsentwurf 6,06 Euro, also 72,72 Euro im Jahr (plus Grundgebühr und Biotonne). Würde der Haushalt eine 120-Liter-Restmülltonne nutzen, aber diese nur alle acht Wochen leeren lassen, sinken die Gebühren für den Restmüll auf unter 60 Euro.

Müllgebühren in Segeberg: WZV kündigt Gebührenrechner an

„Wir arbeiten gerade an einem Gebührenrechner“, sagt Ceyda Oguz. Dieser soll ab kommender Woche auf den Seiten des WZV zur Verfügung stehen, damit Kunden die beste Tonnenkombination für sich herausfinden und bestellen können. Der WZV werde nicht von sich aus an den bestehenden Tonnenkombinationen seiner Kunden etwas ändern, so Oguz.

Wie häufig eine Restmülltonne geleert wird, steuern die Kunden selbst: Wenn die Tonne am Abfuhrtag an der Straße steht, wird sie geleert, ansonsten nicht. Bei den großen 660- oder 1100-Liter-Restmülltonnen und beim Vorstellservice gibt es eine Ausnahme. Hier schauen die Müllwerker am Abfuhrtag in die Tonne und leeren diese nur, wenn sie zu mindestens zwei Dritteln gefüllt ist, erklärt Oguz.

Sperrmüll und Strauchgut: Abholung wird gebührenpflichtig

Mit der neuen Gebührensatzung soll die kostenlose Sperrmüll- und Strauchgutsammlung im Kreis Segeberg entfallen. Für eine Abholung werden künftig jeweils 20 Euro berechnet laut Satzungsentwurf. Dafür soll die Anlieferung von Mengen bis zwei Kubikmeter Sperrmüll und Grünabfall kostenlos sein an den WZV-Recyclinghöfen. Dieser Punkt ist in der Verbandsversammlung umstritten.

Wird die neue Gebührensatzung von der Verbandsversammlung beschlossen, erhalten die Kunden zum Jahresbeginn eine Rechnung über die Grundgebühr und einen Vorauszahlungsbescheid für die Mindestrestmüllmenge – abhängig von der Anzahl der Personen in einem Haushalt. Genau abgerechnet wird dann Anfang 2024. Damit es nicht überraschend zu hohen Nachzahlungsforderungen kommt, will der WZV mindestens einmal Mitte 2023 die Kunden informieren, die beim Restabfall deutlich über dem veranschlagten Mindestvolumen liegen.