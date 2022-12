﻿Neue Müllgebühren in Segeberg: Kostenkontrolle für Mieter schwierig

Es wird kompliziert bei der Müllabfuhr, feste Tarife gibt es ab 2023 nicht mehr. Der Wege-Zweckverband (WZV) informiert Kunden derzeit sogar persönlich. Dabei wird klar: In Mietshäusern mit mehreren Wohneinheiten ist die Kostenverteilung nicht eindeutig.

Mit Plakaten wirbt der Wege-Zweckverband (WZV) im Kreis Segeberg – wie hier an der Ziegelstraße in Bad Segeberg – für das neue Gebührenmodell „Trennt aktiv“. Ab Januar 2023 gelten neue Müllgebühren im Kreis Segeberg.

Kreis Segeberg. “Ist das kompliziert“, kommentierte ein Ricklinger die neuen Müllgebühren des Wege-Zweckverbandes (WZV) bei einem Infotermin in Bad Segeberg. Mit dem Jahreswechsel wird das bisherige Bio-Plus-Tarifsystem ersetzt durch ein Gebührensystem, bei dem jede Tonnenleerung für Restmüll separat abgerechnet wird. Durch Müllvermeidung soll jeder Geld sparen können. Für Mieter ist es weniger eindeutig.

„Bekomme ich eine Information für meine Mieter?“, will ein älterer Mann von WZV-Abfallchefin Ceyda Oguz wissen. „Man steht zwischen Baum und Borke als Vermieter“, sagt der Hauseigentümer aus Rickling. Man soll sich kümmern, aber wenn es teurer werde, gebe es Beschwerden. Zum Glück müsse er die Müllgebühren nicht umständlich auf mehrere Haushalte verteilen, alle Mietsparteien hätten ihre eigenen Tonnen.

Neue Müllgebühren im Kreis Segeberg: WZV informiert persönlich

Das neue Gebührenmodell des WZV ab Januar ist sehr individuell: Jeder Haushalt zahlt eine Grundgebühr von 60 Euro und ein Mindestrestmüllvolumen von 360 Liter pro Jahr und Person. Der Literpreis ist abhängig von der gewählten Größe der Restmülltonne. Größere Behälter sind pro Liter günstiger als kleinere Tonnen. Das sei aber nur dann ein Vorteil, wenn die größeren Tonnen dafür auch seltener geleert werden, betont Ceyda Oguz bei einem Infotermin für Bürger beim WZV in Bad Segeberg. Dazu kommen monatliche Kosten für die Biotonne, die immer 14-tägig geleert wird. Ausnahmen gelten für Eigenkompostierer.

Anfang des Jahres sollen Hauseigentümer einen Vorausbescheid erhalten für die Müllgebühren der Bewohner, eine Art Abschlagszahlung, erklärt Oguz. Dieser Bescheid orientiert sich am angenommenen Mindestrestmüllvolumen der Personen in einem Haus. Jede Leerung, die darüber hinaus geht, muss extra bezahlt werden. Wer also mehr Müll als das berechnete Mindestvolumen produziert, muss am Ende des Jahres nachzahlen.

Müllgebühren in Mietshäusern: Verteilung regelt der Eigentümer

Doch wie werden diese neuen Müllgebühren in vermieteten Mehrfamilienhäusern abgerechnet? „Das ist Sache des Hauseigentümers“, sagt Oguz. Dieser könne die Müllgebühren nach einem Verteilerschlüssel auf seine Hausparteien aufteilen, etwa nach Quadratmeterzahl oder Personenanzahl pro Wohneinheit. Einfluss habe der WZV darauf nicht.

Dabei kann es zu Ungleichverteilungen kommen: Dass alle Vermieter die Müllgebühren nach dem Mindestrestmüllvolumen pro Haushalt auseinanderdividiert und entsprechend umlegt, erscheint wenig wahrscheinlich. „Nein, das geht nicht“, sagt auch ein Bad Bramstedter, der mehrere Mietobjekte unterhält, beim Infotermin. Das müsse pragmatisch gemacht werden.

Bisher habe es dabei aber keine Probleme gegeben, so der Hauseigentümer. Diese erwartet er auch in Zukunft nicht. Nach dem Infotermin wolle er die Behältergrößen für seine Mieter anpassen: Statt mehrerer kleiner Tonnen, sollen größere Behälter verwendet werden, dafür aber weniger. Er glaube nicht, dass es für seine Mieter am Ende viel teurer wird.

Müllgebühren sparen: Tonnengröße anpassen kann sich lohnen

Auch eine Frau aus Rickling will ihre Restmülltonne anpassen. Bisher habe sie eine 60-Liter-Tonne genutzt und selten leeren lassen. Sie will nun auf eine 120-Liter-Tonne umsteigen und diese im Idealfall nur drei Mal im Jahr leeren lassen – entsprechend ihres Restmüllvolumens. „Restmüll stinkt ja nicht“, sagt sie. Bisher zahle sie mehr als 200 Euro im Jahr an Müllgebühren. Nun könnte sie die Gebühren auf knapp 130 Euro verringern.

Papiercontainer kosten im neuen Gebührenmodell nichts. Wer möchte, könne auch mehrere Papiertonnen kostenfrei bestellen, so Oguz.

Die Anlieferung von Sperrmüll und Grünabfall bei den Recyclinghöfen des WZV ist für eine Menge von zwei Kubikmeter künftig frei. "Das können sie auch täglich machen", so Oguz. Das sei ein Vorteil, murmelt ein Teilnehmer der Veranstaltung. Dass die kostenlose Sperrmüllsammlung dafür entfällt, stieß auf Kritik. Pro Abholung werden künftig 20 Euro für zwei Kubikmeter Sperrmüll oder Grünschnitt berechnet.

Infotermine des WZV zu neuen Müllgebühren in Segeberg ab 2023

Der WZV bietet rund um Weihnachten weitere Infotermine für Kunden und Kundinnen zum neuen Gebührensystem an: Donnerstag, 22. Dezember, Dienstag, 27. Dezember, und Donnerstag, 29. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr beim WZV in Bad Segeberg, Am Wasserwerk 4. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.