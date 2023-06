﻿Kaltenkirchen: Die AfD leitet jetzt den Umwelt- und Klimaausschuss

Kaltenkirchen. Die wichtigsten Ergebnisse der konstituierenden Stadtvertretersitzung in Kaltenkirchen: Raimund Neumann (CDU) ist neuer Bürgervorsteher, die FDP hat ihren Fraktionsstatus verloren und AfD-Stadtvertreter Julian Flak ist Vorsitzender des neuen Ausschusses für Umwelt, Natur und Klima. Außerdem wurden 17 ehemalige Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen, unter ihnen Politik-Urgesteine wie Eberhard Bohn (FDP) und Gerhard Braas (SPD) mit kleinen Geschenken und großem Applaus verabschiedet.

Zehn Frauen und 22 Männer bilden nach der Kommunalwahl die neue Stadtvertretung, in der aufgrund des neuen Kommunalrechts im Land nur noch vier Fraktionen vertreten sind. Stärkste Fraktion ist die CDU mit zehn Sitzen, gefolgt von der Wählergemeinschaft Pro-Kaki mit acht Sitzen, der SPD mit sieben und der AfD mit vier Sitzen. Die FDP ist mit zwei fraktionslosen Stadtvertreterinnen und Die Linke mit einem Stadtvertreter dabei. Dementsprechend haben sind die fünf Ausschüsse auch nur noch mit Mitgliedern der vier Fraktionen besetzt. Das ist vor allem für die FDP bitter, die in der vergangenen Wahlperiode dem Sozial-und Gleichstellungsausschuss vorsaß.

Kaltenkirchen: Die Besetzung der fünf Ausschüsse verlief nicht reibungslos

Dem Zugriffsrecht entsprechend haben sich die Fraktionen auf folgende Ausschussvorsitze geeinigt: Die CDU leitet mit Raimund Neumann den Hauptausschuss, die SPD mit Susanne Steenbuck den Jugend-, Sport-, Bildungs- und Kulturausschuss, die CDU mit Renate Volkland den Sozial- und Gleichstellungsausschuss, Pro-Kaki den Bau- und Planungsausschuss und die AfD den neuen Ausschuss für Umwelt, Natur und Klima.

Vier Sitze hat die Kaltenkirchener AfD-Fraktion – und nun auch den Vorsitz des Umwelt- und Klimaausschusses: (von links) Samantha Flak, Julian Flak, Patrick Sicka und Jörg Schiffers. © Quelle: Sylvana Lublow

Die Blockabstimmung über die Mitglieder der Ausschüsse, also auch der Vorsitze, verlief allerdings nicht reibungslos. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Steenbuck verlas in einer Erklärung, dass ihre Fraktion der Besetzung der Ausschüsse – und damit auch ihren eigenen Mitgliedern – nicht zustimmen werde. „Nur so machen wir deutlich, dass wir eine Zusammenarbeit mit den Vertretern und Vertreterinnen der AfD ablehnen“, so Steenbuck.

Die CDU äußerte sich ebenfalls zu der Abstimmung. „Wir sind mit der Besetzung der Ausschüsse einverstanden“, sagte Fraktionsvorsitzender Kurt Barkowsky: „Die vier Vertreter der AfD sind Kaltenkirchener Bürger, die von Kaltenkirchener Bürgern und Bürgerinnen gewählt wurden.“ Auch wenn die CDU keine „große Zusammenarbeit“ mit der AfD wünsche, erkenne sie die Besetzung der Ausschüsse an.

Pro-Kakis Fraktionsvorsitzender Michael Flach erklärte, dass auch seine Fraktion nicht mit der AfD zusammenarbeiten wolle, es jedoch als Erfüllung der Gemeindeordnung ansehe, der Besetzung der Ausschüsse zuzustimmen. Flach: „Das hat nichts mit Unterstützung zu tun, sondern mit Regeln.“

AfD-Stadtvertreter will neuem Klimaausschuss Leben einhauchen

Katharina Loedige von FDP erklärte, dass sie und ihre Kollegin Pamela Lohse gegen die Ausschussbesetzung stimmen werden, da die FDP komplett aus den Ausschüssen gestrichen wurde. Für die Entscheidung der SPD habe Loedige allerdings kein Verständnis, da sie damit auch die eigenen Mitglieder ablehne. AfD-Fraktionsvorsitzender Julian Flak meldete sich ebenfalls zu Wort: „Wir sind offen für den sachlichen Diskurs, aber nicht für Diffamierungen.“ Am Ende entschied eine Mehrheit von 21 Ja-Stimmen für die Besetzung der Ausschüsse.

Dass ausgerechnet die AfD den Vorsitz des neuen Umweltausschusses übernimmt, gegen dessen Etablierung sie vor einigen Monaten noch gestimmt hatte, lag auch an der Reihenfolge des Zugriffsrechts. Die grün ausgerichtete Wählergemeinschaft Pro-Kaki hatte sich für den Bauausschuss entschieden, sodass der AfD nur die Wahl zwischen Sozial- und Umweltausschuss blieb. „Ich halte den Umweltausschuss für interessanter und freue mich darauf, ihm Leben einzuhauchen“, sagt Julian Flak unserer Redaktion: „Wenn ich einen Ausschuss leite, dann selbstverständlich ernsthaft, ohne Wenn und Aber.“

Auch als Vorsitzender wolle er sich an sachlichen Diskussionen beteiligen, mache aber immer deutlich, wann er als Vorsitzender und wann als Stadtvertreter spreche. Er wolle auch weiterhin seine politische Meinung kundtun: „Als Stadtvertreter sage ich ganz klar, dass es keine Klimakrise gibt, nur Veränderungen, die ganz normal sind.“

Als Dienstältester beglückwünschte Kurt Barkowsky (rechts) den neuen Bürgervorsteher Raimund Neumann zur Wahl. © Quelle: Sylvana Lublow

Raimund Neumann wurde in geheimer Abstimmung mit 28 Ja- und drei Nein-Stimmen (ein Stadtvertreter fehlte auf der Sitzung) zum neuen Bürgervorsteher gewählt. Zuvor verlas sein Vorgänger Hans-Jürgen Scheiwe zum Abschied eine kurze Erklärung vor, in der er deutlich machte, dass sein Amt durch die öffentliche Kritik einiger Stadtvertreter und Stadtvertreterinnen beschädigt wurde. Als gewählter Stadtvertreter werde er aber weiterhin Teil der aktiven Kommunalpolitik bleiben, was er als seine Pflicht betrachte.

Zur ersten stellvertretenden Bürgervorsteherin wurde Ina Flach (Pro-Kaki), zum zweiten Stellvertreter Kai Tesch (SPD) gewählt. Erster Stadtrat – und somit Nachfolger von Dieter Bracke – ist Kurt Barkowsky (CDU). Sein Stellvertreter ist Hartmut Krause von Pro-Kaki.

