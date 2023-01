﻿Neue Wählergemeinschaft will in Weddelbrook für Transparenz sorgen

Infos zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023

Die nächste Kommunalwahl in Schleswig-Holstein steht am Sonntag, 14. Mai 2023, an. Gewählt wird in rund 1080 Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in elf Kreisen. Bei der Gemeindewahl und der Kreiswahl handelt es sich um zwei selbstständige Wahlen. Die Gemeinde- und Kreisvertretungen werden für fünf Jahre bestimmt, und zwar für die Zeit vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2028. Wahlvorschläge müssen bis zum 20. März 2023, 18 Uhr, bei der Wahlleitung eingehen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Wer gewählt werden möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein. Neben dem Alter ist jeweils auch der Wohnort entscheidend. Die Wahllokale in den rund 2600 Wahlbezirken sind am 14. Mai zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.