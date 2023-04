﻿Neuer Citymanager soll Henstedt-Ulzburg voranbringen

Henstedt-Ulzburg mit rund 29000 Bürgern will das Ortsmarketing auf professionelle Beine stellen. Ein Citymanager soll, wenn es geht, ab Sommer die Gemeinde voranbringen. Der Verein Henstedt-Ulzburg Marketing (HUM) freut sich.

Christian Röpkes (v.l.n.r.), Bernd Langbehn, Christian Harrs, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, Dr. Jochen Brems und Ulf Pielke freuen sich, dass das Ortsmarketing in Henstedt-Ulzburg professioneller aufgestellt werden soll.

Henstedt-Ulzburg. Nach fast 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit wird der Verein Henstedt-Ulzburg Marketing (HUM) künftig hauptamtlich mit einem Geschäftsführer arbeiten. Damit soll das Ortsmarketing professioneller aufgestellt werden als bisher. Das kündigt der Verein an. Über einen Citymanager für Henstedt-Ulzburg wurde bereits lange diskutiert.

„Fünf Jahre haben wir mit viel Überzeugungsarbeit auf dieses Ziel hingewirkt“, freut sich der HUM-Vorsitzende Christian Röpkes. „Ein modernes Ortsmarketing ist mittlerweile ein viel zu wichtiges Gestaltungselement von Städten und Kommunen, um es ausschließlich über ehrenamtliches Engagement zu betreiben“, begründet er diesen Schritt, der für die Mitglieder ein Meilenstein sei.

Politik in Henstedt-Ulzburg hat Finanzierung beschlossen

Die Kommunalpolitik Henstedt-Ulzburg hatte eine Finanzierung der neuen Stelle für die nächsten fünf Jahre per Beschluss sichergestellt. In den vergangenen Wochen und Monaten sei es für die Verantwortlichen nicht nur darum gegangen, die Zielvorstellungen von Politik, Verwaltung und den engagierten Marketing-Aktivisten des Ortes „in Deckung“ zu bringen, sondern auch die formalen Voraussetzungen zu schaffen, um hauptamtliches Personal durch den Verein einstellen zu können. So musste unter anderem die Satzung des Vereins angepasst und erweitert werden.

Auf der vor Kurzem abgehaltenen Mitgliederversammlung habe sich gezeigt, dass sich die Vorarbeit gelohnt habe. „Alle Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen und auch die Wahl des neuen Vorstandes verlief in großer Einmütigkeit“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Für den geschäftsführenden Vorstand sind Christian Röpkes, Dr. Jochen Brems als zweiter Vorsitzender sowie Ulf Pielke (dritter Vorsitzender) und Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (vierte Vorsitzende) verantwortlich. Als Beisitzer wurden Bernd Langbehn, Christian Harrs und Christian Leder gewählt.

Stelle des Citymanagers Henstedt-Ulzburg wird deutschlandweit ausgeschrieben

Zu den ersten Aufgaben der neuen Geschäftsführung wird es – so Henstedt-Ulzburg Marketing –gehören, die Akteure des Ortes „zu einem leistungsfähigen Netzwerk zu einen, damit wichtige Aufgaben des örtlichen Marketings vorangetrieben werden können“. Dazu zählen nach Auffassung des Vorstandes die „Entwicklung eines attraktiven Ortskernes und die Stärkung der lokalen Wirtschaft, aber auch die Erhöhung der Lebensqualität in der Gemeinde insgesamt“.

Die Stelle des Geschäftsführers sowie einer Verwaltungskraft sollen demnächst deutschlandweit ausgeschrieben werden. „Wir hoffen, dass wir im Spätsommer einen Geschäftsführer haben, der loslegen kann“, sagt Jochen Brems auf Nachfrage von KN-online.de. Das Büro des Citymanagers von Henstedt-Ulzburg soll im Rathaus eingerichtet werden. Die Bewerber sollten ein passendes Hochschulstudium vorweisen und bereits Berufserfahrungen mitbringen.