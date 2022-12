Die Geflügelpest ist in einer kleinen Geflügelhaltung in Bebensee ausgebrochen. Das Virus wurde nach einer Geflügelschau in Mecklenburg-Vorpommern in den Kreis Segeberg eingeschleppt. Eine zehn Kilometer große Sperrzone rund um Bebensee wurde eingerichtet – mit strengen Regeln für Hunderte Halter.