Die Großbaustelle an der B 206 wächst stetig: Spätestens Anfang 2026 soll das neue Feuerwehrhaus in Bad Segeberg einsatzbereit sein – jetzt wurde der Grundstein gelegt. Doch bis zur Fertigstellung liegt noch jede Menge Arbeit vor den Baufirmen.

Bad Segeberg. Es ist eines der größten Bauprojekte in Bad Segeberg: Bis Frühjahr 2026 soll an der B 206 das neue Feuerwehrhaus für rund 18 Millionen Euro entstehen. Die Arbeiten dafür sind bereits in vollem Gange: Der Wohnturm ist komplett abgerissen, die neue Zufahrt und eine provisorische Baustraße errichtet. Jetzt haben Feuerwehr, Baufirmen und Stadtvertreter mit der Versenkung der Zeitkapsel feierlich den Grundstein gelegt.