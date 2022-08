Belgische Waffeln, gefüllte Kartoffelpuffer, Pommes: Das gastronomische Angebot im Erlebniswald Trappenkamp wird ausgebaut. Pächter Tim Schnoor eröffnet das Restaurant am 16. September, das lange geschlossen war.

Daldorf/Bad Segeberg. Vor acht Jahren hatte Tim Schnoor einen „weißen Fleck auf der Landkarte des Kaffeegenusses“ in Bad Segeberg gefunden und die Kaffeerösterei in der Hamburger Straße aufgemacht. Doch mit der Zeit wurde es dort für seine Pläne zu eng. So pachtete er schon vor zwei Jahren die Gastronomie im Erlebniswald Trappenkamp. Die Innenräume waren wegen Corona lange tabu, dann wurde renoviert. Am 16. September öffnet das Restaurant endlich.

Mit Schaudern erinnert sich Schnoor, Geschäftsführer der Kalkberg Betriebe UG, an die schlimmsten Corona-Phasen, als er im Außenverkauf die Gäste befragen musste, wo sie ihre Pommes essen wollten. Je nachdem, ob dies auf der Terrasse, den Bänken oder der Spielplatz war, mussten unterschiedliche Formulare ausgefüllt werden, erzählt der 33-Jährige. Damit ist es zum Glück längst vorbei. Am 16. September eröffnet er das „Kalkberg Cafe im Erlebniswald“.