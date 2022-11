Das neue Gewerbegebiet in Trappenkamp an der A 21 ist fast ausverkauft. Die Hälfte der Fläche hat der europaweit tätige Zaun- und Torehersteller AOS Stahl aus Nordrhein-Westfalen gekauft für eine neue Niederlassung. Das sind die Pläne für den Gewerbepark Trappenkamp.

Trappenkamp. Die Flächen im neuen Gewerbepark in Trappenkamp sind so gut wie verkauft. Etwas mehr als 15 000 Quadratmeter hat sich die Firma AOS Stahl aus Wetter bei Dortmund in Nordrhein-Westfalen gesichert. Der europaweit tätige Zaun- und Torehersteller will in Trappenkamp eine neue Niederlassung für den Vertrieb in Schleswig-Holstein, das nördliche Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bauen. Allerdings verzögern die stark gestiegenen Baukosten und Zinsen das Vorhaben.

AOS Stahl kauft sich in Gewerbepark Trappenkamp ein