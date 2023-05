﻿Zorn in Bockhorn: Schafe werden Opfer von Wolfrissen

Bark/Neversdorf. Auf einem Anhänger von Schäfer Florian Hoop liegen die Kadaver der Schafe und Lämmer, die mutmaßlich von Wölfen angegriffen wurden in Bockhorn. Von einem der vier getöteten Lämmer hat der Wolf nur Einzelteile zurückgelassen. Die Schafe hatten an den Klärteichen in Bockhorn geweidet, umgeben von einem 1,25 Meter hohen Zaun. Trotzdem haben es offenbar sogar zwei Wölfe in das Gatter geschafft. Ist im Kreis Segeberg doch wieder ein Wolfspaar unterwegs?

Lämmer in Bark-Bockhorn von Wölfen gerissen

Die Familie von Florian Hoop hält seit gut 50 Jahren Schafe. Traditionell beweidet Hoop Flächen an Klärteichen mit seinen Tieren. Nun wurden jedoch zum dritten Mal Schafe von Wölfen gerissen. Das erste Mal 2019 in Heiderfeld in Leezen, zwei Tiere wurden damals getötet. Erst im vergangenen Herbst hat Hoop vier Tiere in Fredesdorf verloren, und nun sind es sogar fünf in Bockhorn – eines der Lämmer habe nach einem Kehlbiss eingeschläfert werden müssen, so Hoop.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf Sonnabend. „Um 10 Uhr habe ich die ersten Anrufe erhalten“, sagt Hoop. Spaziergänger hatten Überreste der getöteten Tiere entdeckt. Die Kadaver habe er bis Dienstag auf der Fläche liegengelassen. „Damit die Leute mal sehen, was der Wolf anrichtet“, sagt er. Für den Schäfer gehört der Wolf nicht nach Schleswig-Holstein. Seiner Meinung nach sollte er bejagt werden.

Spuren von einem neuen Wolfspaar in Segeberg gesichtet

Hoop befürchtet, dass es in Zukunft noch gefährlicher wird für Weidetiere, wenn sich die Wölfe vermehren und Rudel bilden, wie es bereits in Brandenburg zu beobachten sei. Denn möglicherweise war in Bockhorn ein Wolfspaar unterwegs. Auf der Koppel seien deutlich Wolfsfährten sichtbar gewesen, sagt Hoop. „Eine große und eine kleine, das konnte sogar ich sehen.“

Auch Jäger Sascha Klafs war vor Ort und bestätigt die Spuren. „In der Nacht vorher hatte es geregnet, man konnte die Spuren deutlich erkennen“, so Klafs. „Wir haben deutlich mehr Wölfe als die offiziell bestätigten“, sagt er. Schon Ende März habe er auf der abendlichen Runde durch das Revier ein Wolfspaar bei Bockhorn gesehen, in der Nähe eines Kuhstalls. „Die Mutterkühe haben einen Riesenalarm gemacht, dann sind die Wölfe in den Wald gelaufen.“ Auch Anfang April soll ein Pärchen in der Nähe von einem befreundeten Jäger beobachtet worden sein.

Streift also ein neues Wolfspaar durch den Segeberger Forst? Jüngst wurde durch eine DNA-Analyse bestätigt, dass das bisher bekannte Weibchen eines sesshaften Pärchens in Segeberg Ende März von einem Auto überfahren wurde.

Spuren an gerissenen Lämmern werden untersucht

Sicher ist noch nicht, ob es ein neues Wolfspaar in Segeberg gibt. „Denkbar wäre, dass die im Gebiet Plön-Segeberg häufiger nachgewiesene Fähe GW2656 mit dem übrig gebliebenen Rüden ein Paar bildet“, sagt Martin Schmidt, Sprecher des Landesamts für Umwelt. An den gerissenen Lämmern in Bockhorn wurden Spuren genommen, sie sollen in Landeslabor in Neumünster ausgewertet werden. Ein Ergebnis werde in etwa zwei Wochen erwartet.

Schäfer Florian Hoop bleibt unterdessen auf seinem Schaden sitzen. Der Zaun habe nicht den Mindestanforderungen entsprochen, sagt Schmidt. Deshalb könnte Hoop nicht mit einer Entschädigung rechnen. Der Zaun hätte zusätzlich mit zwei Stromlitzen gesichert sein müssen. Das aber, entgegnet Hoop, sei wegen des Bewuchses entlang der Klärteiche kaum möglich gewesen.

Schäfer Florian Hoop in Neversdorf mit den überlebenden Schafen nach einem Angriff von Wölfen. © Quelle: Nadine Materne

Schäfer Hoop will künftig genau auswählen, wo er seine Schafe noch weiden lässt. Zwei Alttiere und zwei Lämmer haben den Wolfsangriff überlebt und erholen sich gerade im Stall in Neversdorf. „Kein Zaun ist 100 Prozent wolfssicher“, sagt Jäger Klafs. Wenn die Not des Wolfes groß sei, halte ihn auch keine Stromlitze auf.