﻿Beim Neujahrskonzert trifft Harry Potter auf klassische Musik

Küchenbrand: Mehrfamilienhaus am Eichberg in Bad Segeberg evakuiert

Ein Küchenbrand hat am Mittwochmittag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der Straße Am Eichberg in Bad Segeberg gesorgt. Zunächst hatte es geheißen, es befinde sich noch ein Kind in der betroffenen Wohnung. Es gab zwar rasch Entwarnung; der Wohnblock wurde dennoch evakuiert.