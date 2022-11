﻿Neuwahl des Segeberger Kreistags: Viele Wechsel bei den acht Fraktionen

Busverkehr, Kitas, Schulen, Glasfasernetz – überall entscheidet der Segeberger Kreistag mit. Im Mai 2023 wird er neu gewählt. Einige Wechsel bahnen sich an. Womit die acht Fraktionen und Parteien um Wähler werben, wer die Spitzenkandidaten sind, was Abgeordnete als Entschädigung erhalten.

Der Segeberger Kreistag kommt im denkmalgeschützten alten Kreishaus an der Hamburger Straße in Bad Segeberg zusammen. Auf einen neuen Sitzungspavillon im Zuge des geplanten Verwaltungsumbaus verzichtete er.

Kreis Segeberg. Mit unterschiedlichem Tempo bereiten die Parteien die Kreistagswahl im Mai 2023 vor. Die SPD hat ihre neuen Spitzenkandidaten bereits benannt, andere deuten an und beraten noch. Bislang gehören acht Fraktionen dem Kreistag mit 62 Abgeordneten an.

Der Kreistag entscheidet, wo Busse fahren, wie Beratungsstellen mitfinanziert werden, fördert den Ausbau von Kitaplätzen und Glasfasernetz, betreibt Schulen, kümmert sich um Katastrophenschutz und unterhält ein Straßen- und Radwegenetz. Außerdem muss in der nächsten Wahlperiode entschieden werden, wo eine große neue Kreisfeuerwehrzentrale gebaut wird.

Kreistag: Torsten Kowitz bleibt wohl CDU-Fraktionschef

Die CDU als größte Kreistagsfraktion wird im November, Dezember und Januar in den Wahlkreisen Kandidaten vornominieren. Die endgültigen Kandidaten mit der Liste und damit der Festlegung auf eine Spitzenkandidatur ist für eine Wahlkreismitgliederversammlung am Sonnabend, 4. Februar, im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg geplant, sagt die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Melanie Bernstein (Wahlstedt).

Wie viel Geld Abgeordnete als Entschädigung erhalten Abgeordnete erhalten für ihr Ehrenamt Aufwandsentschädigungen, pro Monat 136 Euro und pro Sitzung 24 Euro, Fraktionschefs 778 Euro pro Monat, der Kreispräsident 1557 Euro, ein Ausschussvorsitzender 156 Euro. Bei der Kommunalwahl 2018 waren acht Fraktionen in den Kreistag gewählt worden: CDU (23 Sitze), SPD (13), Grüne (9), FDP (5), AfD (5), Wählerinitiative Segeberg WI-SE (3), Linke (2) und Freie Wähler (2). Maren Berger ist allerdings kürzlich von der WI-SE zur Linken gewechselt. Für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 können Wahlvorschläge bis zum 20. März eingereicht werden. Der Kreiswahlausschuss hat am 7. November zum ersten Mal getagt. Er teilt das Wahlgebiet in 25 Wahlkreise ein, beschließt über die Zulassung eingereichter Wahlvorschläge, über das Wahlergebnis und ist Beschwerdeinstanz der Gemeindewahlen. Gegenüber der Wahl 2018 ist Daldorf aus dem bevölkerungsreichen Wahlkreis 2 Boostedt-Rickling dem Wahlkreis 1 Bornhöved-Trappenkamp neu zugeordnet worden. Kreiswahlleiter ist der parteilose Landrat Jan Peter Schröder, stellvertretende Kreiswahlleiterin Kreisverwaltungsrätin Mareike Thiem. Als Beisitzer gehören ihm Kommunalpolitiker an: Claus Bornhöft (Bad Bramstedt), Roswitha Strauß (Alveslohe), Edda Lessing (Henstedt-Ulzburg), Jens Lichte (Bad Segeberg), Hans-Jürgen Kütbach (Bad Bramstedt), Peter Stoltenberg (Bad Segeberg), Jörg Nobis (Kaltenkirchen) und André Winter (Alveslohe).

Bislang führt Torsten Kowitz (Stuvenborn) die CDU-Fraktion. Er verweist an die Partei, die zuständig sei. Laut Quote soll unter drei aufeinander folgenden Listenplätzen mindestens eine Frau sein. Ob Kowitz Fraktionschef bleiben will? "Ich würde mich nicht wehren." Als Kreispräsident amtiert Claus-Peter Dieck aus Todesfelde, 1. stellvertretender Landrat ist Kurt Barkowsky aus Kaltenkirchen, früher CDU-Fraktionschef.

Das CDU-Kreiswahlprogramm wird derzeit durch deren Kreisfachausschüsse erarbeitet und soll nach einen Diskussionsprozess mit den Mitgliedern Mitte März auf einem Kreisparteitag beschlossen werden, sagt Bernstein. Schwerpunkt seien die Sanierung und der Ausbau der Kindertagesstätten, der Sportinfrastruktur sowie der Kreisstraßen und Radwege, eine zuverlässige Unterstützung der Kommunen, Bürokratieabbau und Digitalisierung der Verwaltung. „Außerdem setzen wir uns für eine weitere Schule für Erzieherinnen und Erzieher im Kreis Segeberg ein.“

SPD im Kreistag stellt sich an der Spitze neu auf

Einen Wechsel gibt es an der Spitze der SPD, der zweitstärksten Fraktion im Kreistag. Die langjährige Fraktionsvorsitzende Edda Lessing tritt nicht mehr an. Martin Ahrens aus Kisdorf, bislang ihr Stellvertreter, soll in ihre Fußstapfen treten. Der Experte für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur wurde während einer Delegiertenversammlung in Trappenkamp auf Listenplatz 2 gesetzt.

Der Wirtschaftsexperte Martin Ahrens soll neuer SPD-Fraktionschef werden und der ausscheidenden Vorsitzenden Edda Lessing im Amt folgen. © Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Als Spitzenkandidatin wurde Cordula Schultz aus Trappenkamp nominiert. Die stellvertretende Kreispräsidentin möchte, falls die SPD stärkste Fraktion wird, zur Kreispräsidentin aufrücken. Die Leiterin eines Familienzentrums will „ein kostenfreies Bildungssystem, das Kindern unabhängig von ihren Eltern eine gute und gesicherte Zukunft verspricht.“ Ferner will die SPD den Folgen des Klimawandels begegnen und die Digitalisierung vorantreiben. Auf Patz 4 liegt Dirk Wehrmann, derzeit Fraktionsvorsitzender in der Stadtvertretung Bad Segeberg.

Grüne im Kreistag: Arne Hansen will Vorsitzender bleiben

„Die Grünen stellen ihre Liste im Januar auf“, sagt Arne Hansen. Er leitet die Fraktion, ist aber nicht Mitglied der Grünen, würde auch wieder für den Vorsitz kandidieren. Das Wahlprogramm werde noch erarbeitet. Themen würden die Verkehrs- und Mobilitätswende, der Ausbau regenerativer Energieerzeugung und kommunaler Wärmenetze, sowie biologischer Klimaschutz.

FDP leitet im Kreistag Generationenwechsel ein

Auch die FDP stellt im Januar ihre Kandidaten und Liste auf, sagt Kreisvorsitzender Stephan Holowaty. Offenbar ist ein Generationenwechsel geplant. Bislang leitet der langjährige Kommunalpolitiker Klaus-Peter Schroeder die Fraktion. Für die Spitzenkandidatur beworben hat sich bislang Miriam Raad (31) aus Norderstedt. Sie ist Soldatin und ist stellvertretende Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion sowie stellvertretende Ortsvorsitzende der FDP in Norderstedt.

Außerdem kandidiert Klaus-Joachim Scheunert (68) aus Winsen. Er war von 2004 bis 2019 Kanzler der Technischen Universität Hamburg und ist Ortsvorsitzender der FDP in Kisdorf. Fünf Schwerpunkte sieht Stephan Holowaty für seine Partei: Gute Arbeitsplätze, mittelständische Unternehmen stützen, bei Wohnungsbau und Wohnkosten helfen, Busverkehr stärken, moderne Verwaltung , Verkehrswege wie A20, S21 und Stromtrassen schaffen.

AfD und Linke tagen erst noch zu Kreistagswahl

Die AfD tagt Mitte Januar, sagt Fraktionsvorsitzender Julian Flak (Kaltenkirchen). Er wolle wieder antreten. Themen seien etwa der Weiterbau der A20 oder die energetische Sanierung der Kreisimmobilien. Die AfD verstehe sich als Korrektiv der Vernunft.

Das Kreistagssitzungsgebäude von 1889/1915 steht unter Denkmalschutz. © Quelle: Christian Detlof

Die Linke wird wohl Miro Berbig, der schon Fraktionschef in der Stadtvertretung Norderstedt ist, als Spitzenkandidaten haben, sagt Kreistagsabgeordneter Holger Weihe. Bislang ist Berbig nur bürgerliches Mitglied in einigen Ausschüssen. Die Entscheidung fällt vermutlich im Dezember. Die Linke werde sich laut Weihe für den Bau eines zweiten Frauenhauses im Kreis Segeberg einsetzen.

Kreistag Bad Segeberg: Freie Wähler und WI-SE bereiten Programm vor

Die Freien Wähler, im Kreistag bislang von Rainer Schuchardt aus Henstedt-Ulzburg geführt, werden ihre Kandidaten am 10. Dezember ernennen und ihr Kreiswahlprogramm verabschieden. Und die Wählerinitiative Segeberg (WI-SE) tagt vermutlich Anfang Februar. Als Spitzenkandidat will Fraktionsvorsitzender Michael Hamer (Kisdorf) antreten. Die WI-SE möchte erneuerbare Energien fördern, die Digitalisierung vorantreiben, Bürokratie abbauen, Bürger beteiligen und einen Jugendbeirat einrichten.