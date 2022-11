﻿Karl-May-Spiele: Nicolas König übernimmt erstmals Regie am Kalkberg

Nicolas König war bei den Karl-May-Spielen in diesem Jahr der Mann für alle Fälle. 2023 übernimmt der Schauspieler am Kalkberg erstmals die Regie.

Es ist ein Seitenwechsel der besonderen Art: Nur wenige Schauspieler sind so sehr mit den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg verbunden wie Nicolas König. In der vergangenen Saison war er am Kalkberg der „Mann für alle Fälle“, wenn jemand krankheitsbedingt ausfiel. Im kommenden Jahr führt König erstmals die Regie.

