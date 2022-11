﻿Unverpackt-Laden „Nixdrumrum“: Aufgeben ist (noch) keine Option

766 Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Bramstedt haben sich am vergangenen Sonntag an der Kirchenwahl beteiligt. Sie haben per Ankreuzen die 14 neuen Mitglieder des Gemeinderates gewählt, der sich im Januar konstituieren wird. An der Spitze wird es wohl keinen Wechsel geben.