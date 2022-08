Bei guten und bei schlechtem Wetter, die Konzerte im Garten von Barbara Schütze in Sülfeld erfreuen sich großer Beliebtheit. Besucher aus der ganzen Region schätzen die Bluesmusiker und die familiäre Stimmung. In diesem Sommer gibt es noch zwei Konzerte.

Sülfeld. Im Mittelpunkt steht Barbara Schütze nicht gerne. „Ich sitze vor unseren Konzerten lieber an meinem Bus an der Kasse. Ich mache keine Begrüßung auf der Bühne oder so“, sagt die Sülfelderin. Regelmäßig in den Sommermonaten stellt sie Blueskonzerte mit namhaften Künstlern auf die Beine. Die Konzerte in ihrem Garten sind schon lange kein Geheimtipp mehr und ziehen Besucher aus der ganzen Region an.

Barbara Schütze ist vor 20 Jahren durch Zufall in die Szene geraten. Aus Veranstaltungen in einem kleinen Saal direkt in Sülfeld entstand der Wunsch, auch ein Freiluftkonzert zu veranstalten. „Mein Garten würde sich doch dafür anbieten“, hatte sie festgestellt und 2013 das erste Mal zum Open-Air-Konzert an ihr Haus an der Straße Kassburg 20d außerhalb von Sülfeld eingeladen. Aus einmalig wurde eine feste Reihe. Heute treten jeden Sommer vier oder fünf Mal Künstler der Bluesszene auf.