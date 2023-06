﻿Norbert Wienck will Bürgermeister in Weddelbrook werden

Neue Wählergemeinschaft

In Weddelbrook könnte bald eine neue Ära anbrechen: Nachdem Peter Boyens seit 1990 die Geschicke des Dorfes leitete, übernahm sein Schwiegersohn Stefan Gärtner das Bürgermeisteramt 2017. Doch am 20. Juni könnte das Amt an jemanden gehen, der nicht der bekannten Weddelbrooker Familie entstammt: Norbert Wienck hat seinen Hut in den Ring geworfen – und sehr gute Chancen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket