Zeugen haben die Polizei am Freitag auf zwei versuchte Einbrüche in der Ochsenzoller Straße in Norderstedt aufmerksam gemacht. Ein tatverdächtiger 17-Jähriger wurde festgenommen. (Symbolbild)

Nach zwei versuchten Einbrüchen am Freitag in der Ochsenzoller Straße in Norderstedt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er ist 17 Jahre alt und hatte einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug bei sich.

