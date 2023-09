Norderstedt: 22-jährigem Henstedt-Ulzburger mit Knie ins Gesicht gestoßen

Norderstedt. Ein Unbekannter hat einem 22-Jährigen in Norderstedt mit dem Knie ins Gesicht gestoßen. Der Mann wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Der Henstedt-Ulzburger kam am Sonnabend, 16. September, gegen 4 Uhr am U-Bahnhof in Norderstedt an. Daraufhin soll ihn ein unbekannter Mann nach einer Zigarette gefragt haben, so die Polizei. Als der 22-Jährige ihm eine Zigarette geben wollte, habe der Unbekannte aggressiv reagiert und ihm die Zigarettenschachtel aus der Hand geschlagen.

Norderstedt: 22-jähriger Henstedt-Ulzburger wollte Ärger aus dem Weg gehen

Nach Polizeiangaben hatte der Täter Begleitung von fünf bis sechs weiteren Personen, weshalb der 22-Jährige einer Diskussion aus dem Weg und in den oberen Bereich des Busbahnhofs ging. Dort setzte er sich auf eine Bank, um auf den nächsten Bus zu warten, erklärte die Polizei.

Plötzlich sei der unbekannte junge Mann wieder neben ihm gestanden und habe ihm mit dem Knie in die linke Gesichtshälfte gestoßen. Der Unbekannte und seine Begleitung verließ den Busbahnhof, der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht.

Norderstedt: Täter soll zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein

Den Täter beschrieb der Henstedt-Ulzburger als 18 bis 20 Jahre alt mit schwarzen, glatten Haaren, die in die Stirn fielen. Er habe eine schwarze Daunenjacke und einen schwarzen Bart getragen und sei zwischen 1,70 und 1,80 m groß gewesen.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Wer kann Angaben zu einer Personengruppe machen, die sich gegen 4 Uhr am Busbahnhof aufgehalten hat und aus der heraus eine einzelne Person augenscheinlich Streit zu provozieren versuchte? Hinweise nimmt die Polizei unter 040 / 528060 entgegen.

