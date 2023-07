80-Jährige bei Unfall mit Lkw in Norderstedt schwer verletzt

Norderstedt. Bei einem Unfall mit einem Lkw ist eine 80 Jahre alte Frau am Dienstag in Norderstedt schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben schwebte sie zunächst in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr an der Einmündung Falkenkamp/Habichtweg in Norderstedt. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf dem Falkenkamp in Richtung Bussardweg. Im Habichtweg wendete er, um daraufhin nach rechts in den Falkenkamp abzubiegen. Dabei erfasste er laut Polizei die 80-jährige Fußgängerin.

Unfall in Norderstedt: Hier können sich Zeugen und Zeuginnen melden

Rettungskräfte brachte die schwer verletzte Norderstedterin in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Unfallermittler der Polizeistation Norderstedt-Mitte suchen weitere Zeugen und bitten unter Tel. 040/5353620 oder per E-Mail, Norderstedt-Mitte.PSt@polizei.landsh.de, um Kontaktaufnahme.

