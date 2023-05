Norderstedt: Buntmetall im Wert von 12 000 Euro gestohlen

Norderstedt. Buntmetall im Wert von 12 000 Euro ist bei einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Werkzeughandels in Norderstedt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sich die Tat in der Nacht zu Freitag in der Straße Syltkuhlen um 1.23 Uhr ereignet haben. Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt. Aufgrund des Gewichts und der Menge ist davon auszugehen, dass das Buntmetall mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Polizei unter Telefon 040/52806-0 melden.

KN