Ein Hund hat in Norderstedt einen Wohnungseinbruch verhindert: Er hat gebellt und so die mutmaßlichen Einbrecher aufgeschreckt und vertrieben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Hund in Norderstedt verhinderte einen Einbruch.

Hund verhindert Wohnungseinbruch in Norderstedt

Norderstedt. Ein wachsamer Hund hat am Donnerstag in Norderstedt womöglich einen Wohnungseinbruch verhindert: Das Tier bellte gegen 3 Uhr, als sich Unbekannte an dem Einfamilienhaus im Tucheler Weg zu schaffen machten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei wurde die Anwohnerin eines Einfamilienhauses durch das Bellen ihres Hundes aus dem Schlaf geweckt. Dabei soll sie auch Geräusche am Haus bemerkt haben.

Versuchter Einbruch in Norderstedt: Frau legt sich wieder schlafen

„Nachdem die Geschädigte im Haus das Licht anschaltete und keine Auffälligkeiten feststellte, legte sie sich wieder schlafen“, teilte die Polizei am Freitag mit. Am darauf folgenden Tag bemerkte die Frau den versuchten Einbruch in ihre Wohnräume und meldete den Vorfall bei der Polizei. Zu einem Betreten der Wohnräume sei es nicht gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.