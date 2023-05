﻿Norderstedt: Streit eskaliert, Schreckschusswaffe abgefeuert

Verbandsversammlung mit geringer Beteiligung

Voraussichtlich noch in diesem Monat will der Wege-Zweckverband (WZV) des Kreises Segeberg die schon lange überfälligen Gebührenbescheide an die Haushalte verschicken. Eine Garantie dafür gab es während der jüngsten Versammlung in Rickling allerdings auch nicht.