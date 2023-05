﻿Unbekannter bricht in mehrere Geschäfte des Herold-Centers ein

Mehrere Geschäfte des Herold-Einkaufscenters in Norderstedt wurden am frühen Sonntagmorgen, 30. April, von einem Einbrecher heimgesucht. Der Täter wurde zunächst vom Sicherheitspersonal erwischt, konnte dann jedoch fliehen.

Norderstedt. In Norderstedt ist ein maskierter Mann in mehrere Geschäfte in der Berliner Allee eingebrochen. Am frühen Sonntagmorgen, 30. April, löste gegen 2 Uhr eine Alarmanlage aus. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eilten daraufhin zum Tatort. In einem Imbiss im Erdgeschoss des Herold-Einkaufscenters stießen sie auf einen maskierten Mann.