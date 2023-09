Oberbürgermeister-Wahl Norderstedt: Mit diesen Themen treten die Kandidaten an

Norderstedt. In den vergangenen knapp sechs Jahren wurde Norderstedt von Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder regiert. Doch für die kommende Wahlperiode hat die SPD-Frau Konkurrenz erhalten.

Am 8. Oktober 2023 haben 65 011 Bürger und Bürgerinnen in Norderstedt die Wahl: Welche Oberbürgermeisterin, welcher Oberbürgermeister wird die 82 000-Einwohner-Stadt vor den Toren Hamburgs ab dem 1. Januar 2024 regieren? Zwischen 8 und 18 Uhr können die Wahlberechtigten der Oberbürgermeisterwahl in Norderstedt ihre Stimmen in 40 Wahllokalen abgeben.

Hier erfahren Sie, wer zur Wahl steht und welche Schwerpunkte die Kandidatinnen und Kandidaten setzen.

Elke Christina Roeders setzt auf Verkehr, Gesundheit und Ehrenamt

Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder kandidiert zum zweiten Mal. Die 57-Jährige wurde 2017 von der SPD als Kandidatin aufgestellt und ist seit Januar 2018 Oberbürgermeisterin in Norderstedt. „Ich bin von ganzem Herzen Norderstedterin und mit großer Freude und Leidenschaft Oberbürgermeisterin unserer Stadt, deshalb kandidiere ich wieder“, sagt Roeder.

In der Corona-Pandemie hätten sie und ihre Verwaltung fast täglich vor neuen Herausforderungen gestanden, um den Schutz der Menschen sicherzustellen. „Davor und danach konnte ich viele gute Projekte anstoßen und möchte diese zum Wohle unserer Stadt auch weiterhin umsetzen und viele neue Ideen präsentieren“, sagt Roeder. Dazu zähle die Verlängerung der U1 nach Norden und die Wiederaktivierung des Stammgleises mit dem Ziel eines Bahnrings um Norderstedt.

Auch der Ausbau von Bustaktungen, die Digitalisierung mit der Weiterführung des Projektes „Norderstedt Go“, die Einführung von Gesundheitskiosken und die Stärkung des Ehrenamtes gehören zu Roeders Schwerpunkten. Für die Wahl in Norderstedt wünscht sich die 57-Jährige eine gute Wahlbeteiligung.

Robert Hille (CDU) setzt auf Themen wie Sicherheit und Wirtschaftsförderung

„Ich möchte da anknüpfen, wo Hans-Joachim Grote 2017 aufgehört hat.“ Das sagt Robert Hille, der für die CDU in die Oberbürgermeister-Wahl in Norderstedt geht. Hille ist Hamburger und als solcher sieht er die Lage von Norderstedt als „Glücksfall“. Die schleswig-holsteinische Stadt profitiere von der direkten Nachbarschaft zur Hansestadt immens, wirtschaftlich und damit auch bei den Steuereinnahmen. Die Wirtschaft zu fördern, sei eines seiner beiden Hauptanliegen als möglicher Oberbürgermeister von Norderstedt. Die EGNO, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt, leiste zwar gute Arbeit. „Aber der Bürgermeister darf da auch gerne einmal mitmischen“, meint Hille.

Sein zweites Anliegen ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Hille hatte eine Nachtstreife der Polizei begleitet. „Das ist schon heftig“, stellt er fest. Der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl Norderstedt will im Fall seines Sieges den Ordnungsdienst vergrößern, mehr Beleuchtung in der Stadt schaffen und auch die Videoüberwachung ausbauen.

Der 47-jährige CDU-Bewerber lebt mit seiner Frau im Stadtteil Harvestehude. Der mit dem Wahlsieg verbundene Umzug nach Norderstedt sei für ihn und seine Frau kein Problem. „Ich habe viele Freunde in Norderstedt und fühle mich der Stadt schon lange verbunden“, sagt Hille.

Zurzeit ist der Bewerber Prokurist bei der Stäitsch Theaterbetriebs GmbH in Hamburg. Privat spielt Hille Geige. Jenseits seiner kulturellen Vorlieben – er studierte Musik- und Kulturmanagement – sei sein Beruf dem eines Verwaltungschefs sehr ähnlich. „Auch hier geht es um Haushalte und Personalführung“, sagt Hille.

Katrin Schmieder hat Wahlkampf-Stab zusammen gestellt

Mit der Dritten im Bunde erhält die amtierende Oberbürgermeisterin Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Die zweite Stadträtin Katrin Schmieder kandidiert für das Amt, weil sie als Sozialdezernentin an Grenzen stoße und für Norderstedt mehr umsetzen wolle, als sie bislang dürfe. „Ein Beispiel: Noch bis vergangene Woche war das Rathaus geschlossen, es durfte nur mit Termin betreten werden, obwohl die Pandemie schon vorbei ist“, so Schmieder. Ihr Anspruch sei es, eine Bürgermeisterin für alle sein, und dazu gehöre auch ein für alle offenes Rathaus. Die 54-Jährige ist Mitglied bei den Grünen und saß fünf Jahre für ihre Partei im Stadtparlament – als Bürgermeisterkandidatin tritt sie unabhängig an.

„Ich habe das so für mich entschieden, weil ich bei sieben Parteien in der Stadtvertretung nicht parteipolitisch getrieben werden wollte“, sagt die Norderstedterin. Sie habe sich einen Stab für den Wahlkampf zusammengestellt: „Und die brennen alle für die Sache.“

Die Unterstützung der Grünen und der FDP sind ihr sicher. Betriebswirtin Schmieder, die über 20 Jahre bei einer Krankenkasse gearbeitet hat, will vor allem die Digitalisierung im Rathaus vorantreiben und sich dem Thema Fachkräftemangel widmen. „Es kommen erhebliche personelle Herausforderungen auf uns zu“, sagt sie.

