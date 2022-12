﻿Norderstedter wollte sich Flutopfer-Hilfsgelder erschleichen

Norderstedt. „Das war extrem dumm von mir. Die Sache liegt mir schwer auf dem Magen“, sagte der Angeklagte immer wieder. Doch diese späte Reue zog weder bei der Staatsanwaltschaft noch bei Richterin Dr. Elisa Kuhne. Sie verurteilte einen 44-jährigen Norderstedter zu einem Jahr und zehn Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung wegen versuchten Betrugs und Fälschung von beweiserheblichen Daten. Es wäre der Öffentlichkeit auch wegen der Vielzahl der Vorstrafen des Norderstedters nicht zu vermitteln gewesen, wenn er mit einer Bewährungsstrafe davongekommen wäre, hieß es im Gerichtssaal. „Auch tue ich mich bei Ihnen mit einer positiven Zukunftsbewertung schwer“, so die Richterin im Amtsgericht Norderstedt.

Unumwunden gab der bei der Verhandlung sehr redselige Angeklagte die ihm von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegten Vorwürfe zu. Innerhalb von drei Tagen hatte der Beschuldigte im Juli 2021 achtmal versucht, sich über das Online-Portal des Statistischen Bundesamtes der Landesregierung von Rheinland-Pfalz staatliche Soforthilfe als vermeintliches Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal zu ergaunern. Dabei ging es um jeweils 3500 Euro pro Antrag, also insgesamt um 28 000 Euro. Namen und Adressen holte sich der 44-Jährige aus dem Telefonbuch. Besonders der Name Müller hatte es ihm angetan.

Richtige Adressen, aber falsche Geburtsdaten angegeben

Doch bei seinem Betrugsversuch ging der Norderstedter nicht sehr klug vor, gab stets sein eigenes als Erstattungskonto an und benutzte immer seine eigene E-Mail-Adresse. Der Behörde kamen ohnehin schnell Zweifel. Bei einem Personendaten-Abgleich flog der Schwindel sofort auf, weil der Angeklagte in den Online-Formularen zwar richtige Adressen, jedoch falsche Geburtsdaten angegeben hatte. „Ich wollte den Menschen im Ahrtal doch nichts von ihrer Existenz wegnehmen, wollte nur mit der Hand in den Topf greifen“, stellte der erst kürzlich aus der Haft entlassene Angeklagte klar und wiederholte immer wieder: „Das war extrem dumm, wirklich dumm.“ Auf die Idee zu seinen Taten sei er durch einen Fernsehbericht gekommen, wo über den Hilfsfonds für die Flutopfer-Geschädigten berichtet wurde.

Die Flut in Altenahr in Rheinland-Pfalz hat große Zerstörung hinterlassen. Ein Norderstedter wollte sich am Hilfstopf für die Menschen dort bedienen und flog auf. © Quelle: Boris Roessler, dpa-Bildfunk

In Wismar aufgewachsen, lernte der ledige und kinderlose Angeklagte Landschaftsgärtner, verkaufte als Call-Center-Agent Handys und iPads, fuhr zuletzt Lkw, bis die Augen nicht mehr mitspielten und er arbeitslos wurde. Er bezeichnete sich als kaufsüchtig, deshalb sei er auch in finanzielle Not geraten und kriminell geworden. Er befinde sich in Privatinsolvenz, habe 50 000 Euro Schulden. Doch er sei auf einem guten Weg, sagte er vor Gericht. Die Kaufsucht habe er in der Justizvollzugsanstalt Neumünster mit therapeutischer Hilfe überwunden. „Ich will mein altes Leben zurück, will nie wieder in Haft, da waren ganz, ganz schlimme Leute.“ Seinen Eltern habe er versprochen, nicht wieder kriminell zu werden. Und einen Job habe er auch in Aussicht. „Im Januar könnte ich bei einem Unternehmen anfangen, Kisten packen.“

Vor Haftantritt wieder straffällig geworden

Doch alles Flehen nützte nichts. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft nannte den Versuch, aus dem Flutopfer-Hilfstopf Geld abzuzweigen, „dreist, unverschämt und verwerflich“. Der Angeklagte sei vielfach wegen Betrugs verurteilt worden, habe auch Haftstrafen abgesessen. „Sie haben in Ihrem Leben viele Chance bekommen, etwas zu ändern“, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft: „Doch Sie wurden sogar nach der Verurteilung zu einer Haftstrafe sofort wieder straffällig.“ Deshalb forderte er eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten.

Anders sah das alles Verteidiger Jens Hummel. Er könne die Empörung über die Tat verstehen, „doch mein Mandant wollte den Opfern im Ahrtal nichts wegnehmen, sondern er wollte in einen Topf fassen“. Weil er ein gefestigtes familiäres Umfeld und seine Kaufsucht im Griff habe, bescheinigte er seinem Mandanten eine „positive Sozialprognose“. Hummel forderte ein Jahr Haft mit dreijähriger Bewährungszeit. „Und es sollte ihm für die Zeit ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden.“

Die Richterin sah hingegen keine positive Sozialprognose beim Angeklagten. Sie habe nachgerechnet, sagte sie. Dabei sei sie beim Angeklagten auf Vorverurteilungen für 26 Fälle von Betrug oder versuchtem Betrug gekommen. Den Hinweis auf einen Job im Januar bezeichnete sie als „zu vage, zu fragil“. Deshalb verurteilte sie den Norderstedter zu einem Jahr und zehn Monaten Haft ohne Bewährung.

„Ich bin sehr enttäuscht über das Urteil“, sagte der Angeklagte, als er in seinen Kapuzenpulli gehüllt den Gerichtssaal verließ. Sein Verteidiger kündigte auch bereits Berufung gegen das Urteil an. „Alles andere wäre nicht vernünftig“, sagte Hummel.