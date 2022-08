﻿Nützen und Lentföhrden viele Stunden ohne Wasser

Nützen/Lentföhrden. „Als mir meine Frau morgens sagte, dass wir kein Wasser haben, dachte ich sofort, dass wir beim Ausbau unserer Küche etwas beschädigt hätten“, sagt der Lentföhrdener Jan Rusch. Doch schnell stellte sich am Donnerstagmorgen heraus, dass nicht nur seine Familie ohne dass wichtige Nass war, sondern der komplette Ort – und auch die Nachbargemeinde Nützen mit ihrem Ortsteil Kampen. Und das sollte den ganzen Tag über auch so bleiben.

Ein Wasserrohrbruch der weiter nach Lentföhrden führenden Haupttrinkwasserleitung in der Dorfstraße in Nützen sorgte für reichlich Chaos. Die Freiwilligen Feuerwehren der beiden Orte waren über Stunden im Dauereinsatz, um die Einwohner in den Genuss von Wasser zu bringen. Sie richteten dafür Abgabestellen ein.

Erst gegen 19 Uhr lief das Wasser wieder

„Wir erhielten gegen 5.30 Uhr am Donnerstag erste Hinweise auf die defekte Leitung“, berichtet Nützens Wehrführer Benjamin Hillmann. Enorme Wassermassen seien ausgetreten. Man habe dann versucht, die defekte Leitung irgendwie abzudichten, bevor die komplette Zufuhr abgestellt wurde. Ein Saugwagen des Nützener Unternehmens Brockmann habe geholfen, die Baugrube von nachdrückendem Grundwasser trockenzuhalten, damit eine Fachfirma die Reparaturen durchführen konnte. Es dauert schließlich bis nach 19 Uhr am Abend, bevor überall das Wasser langsam wieder floss.

Feuerwehren waren den ganzen Tag im Dauereinsatz

Die Nützener Feuerwehr gab an zwei Orten Wasser aus, das aber nicht trinkbar war. Aus Bimöhlen besorgte Hillmann ein selbstaufbauendes Wasserbassin, das 5000 Liter fasst. „Damit die Menschen zum Beispiel etwas für die Toilettenspülung oder auch zum Händewaschen hatten.“ Bei den Kaltenkirchener Stadtwerken, die nichts mit den Leitungen und deren Wartung zu tun haben, liefen die Telefone heiß. „Wir hatten bestimmt über 100 Anrufe“, sagt Sprecher Torge Pfenningschmidt. „Aber wir liefern nur das Wasser.“ Jedoch bestand am Wasserwerk am Kamper Weg in Kaltenkirchen, ganz in Nützener Nähe, die Möglichkeit Trinkwasser zu bekommen. Auch in Lentföhrden waren Feuerwehr und Bürgermeister im Dauereinsatz, um die Bürgerinnen und Bürger nicht im Trockenen sitzen zu lassen. „Wir hatten verschiedene Ausgabepunkte im Ort eingerichtet, und unsere Fahrzeuge waren im Pendelverkehr“, so Wehrführer Christoph Möller. „Und es gab auch Trinkwasser.“

Glück hatten Leute wie Rusch, der Camper ist. „Wir haben unsere zehn Liter fassenden Kanister gefüllt. Das war schon sehr gut. Und das Trockenshampoo war auch hilfreich.“ Alle Beteiligten waren dann aber recht froh, dass am Abend das Wasser wieder lief. Die Leitungen mussten vor dem Genuss des Wassers noch mal durchgespült und entlüftet werden, bevor der uneingeschränkten Nutzung nichts mehr im Wege stand. Wie hoch genau der Wasserverlust durch die defekte Leitung und was ganz konkret für den Schaden verantwortlich war, ist noch unklar.