Eine bunte Mischung aus Trödel, Vintage und Hausrat wird noch bis zum 1. Mai in der Villa Flath in Bad Segeberg präsentiert. Veranstaltet wird der ungewöhnliche Flohmarkt vom Sammlerverein Segeberg.

Bad Segeberg. Der Segeberger Sammlerverein veranstaltet derzeit seinen jährlich stattfindenden Kunst- und Kulturflohmarkt in den Räumen der Villa Flath. Das Angebot lockte bereits am ersten Wochenende einige Schnäppchenjäger in die Ausstellungsräume in der Bismarckallee 5 – in der Hoffnung, besondere Funde zu machen.