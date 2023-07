﻿Dörfer bei Bornhöved: Erstmals stündlicher Bus bis nach Neumünster

Bornhöved/Stocksee/Damsdorf. Auf dem Land sind viele Menschen noch immer auf ein eigenes Auto angewiesen. Busse kommen in abgelegeneren Orten wie Stocksee oder Damsdorf im Nordosten des Kreises Segeberg nur selten vorbei. Fahrtzeiten richten sich häufig vor allem nach dem Schulverkehr, sagt Stocksees neuer Bürgermeister Dirk Jaetzel. Wer zum Arzt muss oder einkaufen möchte, steigt hier also ins Auto.

Zudem liegen Bushaltestellen auf dem Land nicht selten abgelegen. Kinder aus Damsdorf, die etwa zur Schule nach Bad Segeberg fahren, berichtet Damsdorfs Bürgermeister Gert Jürgens, müssen an der Landstraße zum Damsdorfer Kreuz zur dortigen Bushaltestelle laufen. Das ist nicht sonderlich attraktiv. „Aber wir bekommen 2024 einen Bus im Stundentakt nach Neumünster“, freut sich Jürgens.

Ab Dezember 2023: Jede Stunde Bus nach Bornhöved und Neumünster

Tatsächlich hat der Kreistag Segeberg bereits beschlossen, dass bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 die Linie 454 zwischen Neumünster und Bornhöved/Schmalensee erweitert werden soll – bis Stocksee und Damsdorf. Die bisherigen Einzelfahrten sollen auf einen 60-Minuten-Takt verdichtet werden. Damit hätten die beiden Gemeinden erstmals eine direkte Verbindung nach Neumünster und vor allem einen Taktverkehr nach Bornhöved als Zentralort.

Die Linie 454 der Verkehrsbetriebe Plön führt von Neumünster über einige Plöner Dörfer nach Bornhöved und Schmalensee. Aktuell fünf bis sechs Mal am Tag. Am Wochenende werden sogenannte Anruflinienfahrten (Alfa) angeboten, die vorab telefonisch bestellt werden müssen.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wird die Linie 454 durch eine Schlaufe erweitert: Von Schmalensee fährt der Bus dann weiter nach Stocksee und Damsdorf – und von dort zurück über Schmalensee, Bornhöved bis Neumünster.

Dann soll die Linie 454 zwischen Neumünster und Damsdorf/Stocksee von Montag bis Freitag im 60-Minuten-Takt bedient werden: von 6 bis 22 Uhr. Am Wochenende wird die Verbindung als Anruflinienfahrt angeboten, dann im 120-Minuten-Takt: am Sonnabend zwischen 8 und 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis 21 Uhr.

Erweiterte Linie 454: Haltestellen in Stocksee und Damsdorf

Auf Plöner Seite haben die Verkehrsbetriebe die Linie 454 bereits im Juni auf einen fast durchgängigen 60-Minuten-Takt und mit Ruffahrten verdichtet. Deshalb hat auch der Kreis Segeberg als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) beschlossen, den Ausbau der Linie auf Segeberger Seite umzusetzen. Diese Maßnahme ist Teil des Regionalen Nahverkehrsplans 2022 bis 2026.

Wann und wo die Busse genau in Damsdorf und Stocksee halten, ist noch offen. In Damsdorf soll die Haltestelle in der Dorfstraße platziert werden. Zwei mögliche Orte gebe es; man sei noch in Verhandlungen, sagt Bürgermeister Jürgens. Für das Dorf sei die neue Verbindung eine deutliche Verbesserung. Er kann sich vorstellen, dass sich künftig auch einige Schüler nach Neumünster orientieren werden.

„Einen Bus im Stundentakt, das hat es in Stocksee noch nicht gegeben“, sagt Bürgermeister Jaetzel. Eine stündliche Verbindung nach Bornhöved sei eine große Verbesserung für Stocksee. Einen Bus nach Neumünster gab es bisher nicht. „Wir sind dafür sehr dankbar.“

