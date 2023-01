﻿Oering: Karin Warzecha legte Vorsitz der WGO nieder

Karin Warzecha ist als Vorsitzende der Wählergemeinschaft Oering (WGO) überraschend zurückgetreten, wird aber ihren Sitz in der Gemeindevertretung behalten. Der Grund für ihren Schritt liege nicht auf kommunaler Ebene, betont die 58-Jährige.

Oering. Auf der Website der Wählergemeinschaft Oering (WGO), die in der Gemeindevertretung über die absolute Mehrheit verfügt, wird Karin Warzecha noch immer als Vorsitzende geführt. Dabei hat sie das Amt längst niederlegt, will aber in der WGO weiter aktiv mitarbeiten, wo sie für das WGO-Informationsmagazin „In Oeden to Huus“ verantwortlich ist. Bis zur Kommunalwahl im Mai werde sie auch ihren Sitz in der Gemeindevertretung behalten, kündigt die 58-jährige Designerin an.