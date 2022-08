Ein bisschen verrückt muss man schon sein, in einem mindestens 20 Jahre alten Auto in 16 Tagen ohne Navigationssystem über 8000 Kilometer zu fahren, das Nordkap anzusteuern und neun Länder zu passieren. Die Oersdorferinnen Gesine Reimers und Bettina Friede haben die Strapazen auf sich genommen und an der Rallye Baltic Sea Circle teilgenommen. Nach ihrer glücklichen Rückkehr haben sie viel zu erzählen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket