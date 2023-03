﻿Offene Ganztagsschulen: Neuer Leiter steht vor großen Aufgaben

Die Lebenswelt Schule Bad Bramstedt, Träger der offenen Ganztagsschulen, hat einen neuen Leiter: Christoph Nehmitz. Der Kaltenkirchener hat sich sogleich an die Arbeit gemacht und dafür gesorgt, dass die Betreuung in der Grundschule Maienbeeck endlich mehr Platz erhält.

Bad Bramstedt. Christoph Nehmitz ist Sozialökonom, war in der Jugendarbeit und zuletzt in Hamburg bei einer Stiftung für Seniorenarbeit tätig. Seit Februar leitet er die Lebenswelt Schule in Bad Bramstedt – mit 64 Mitarbeiterinnen und 500 betreuten Kindern ein durchaus größeres Unternehmen. Kaum im Amt, kann der neue Geschäftsführer auch schon einen Erfolg verbuchen. Das Förderzentrum Bramau-Schule tritt eine ganze Etage an die benachbarte Grundschule Maienbeeck ab, weil dort Platz für die Offene Ganztagsschule fehlt. Zuvor war das immer ein Tabu.

Die Lebenswelt Schule war 2019 als Trägerverein für die Offenen Ganztagsschulen des Schulverbandes Bad Bramstedt gegründet worden. Zuvor lag dies in den Händen des Deutschen Kinderschutzbundes, dem die Aufgabe aber entzogen worden war. Die langjährige Geschäftsführerin und Koordinatorin Christina Leonhardt hat sich beruflich verändert, ihre Stelle musste neu besetzt werden. Das wurde sie nun mit dem 51-jährigen Christoph Nehmitz.

Schleswig-Holstein: Alle Schulen müssen den offenen Ganztag anbieten

Der steht vor großen Aufgaben. Bis 2026 müssen in allen Schulen im Land Offene Ganztagsschulen nach festgelegten Standards eingerichtet werden. „Darauf arbeiten wir hin“, sagte Nehmitz im Gespräch mit unserer Redaktion. „In Bad Bramstedt können wir noch viel bewegen.“ So möchte der neue Leiter eine engere Verzahnung zwischen Unterricht und Ganztagsschule erreichen, bei Förderbedarf eines Kindes könnten die OGS-Mitarbeiterinnen auch beim Unterricht dabei sein.

Das Förderzentrum Bramau-Schule tritt das Erdgeschoss an die Betreuung der benachbarten Grundschule Maienbeeck ab. © Quelle: Einar Behn

Außerdem will er verstärkt gut ausgebildete Fachkräfte einstellen. „Die OGS soll keine Aufbewahrungsstätte für Kinder sein“, vielmehr gehe es darum, die gute pädagogische Arbeit zu stärken. Zurzeit sind bei der Lebenswelt Schule vor allem sogenannte „Ergänzungskräfte“ beschäftigt. Künftig sollen vor allem Erzieher und Sozialpädagogen dazu kommen.

Bad Brahmstedt: Schulleitungen an einen Tisch gebracht

Ein ganz großes Problem ist die Raumnot an den Schulen. Als die gebaut wurden, gab es keine Nachmittagsbetreuungen. Besonders drängt das Problem am Maienbeeck. Die OGS ist im Obergeschoss in Klassenräumen untergekommen. Da die aber mit Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien für den Unterricht gebraucht werden – der neue Jahrgang ist dreizügig – muss die OGS ausziehen. Nehmitz gelang es, die Leitungen von Maienbeeck-Grundschule und dem benachbarten Förderzentrum Bramau-Schule an einen Tisch zu bringen.

In der Vergangenheit hatte die Bramau-Schule stets alle Versuche erfolgreich abgewehrt, ihre Räume der Grundschule zur Verfügung zu stellen. Die Schule wird aber nur von 17 Kindern mit Lernbehinderungen besucht. Sie war gebaut worden, als von Integration und Inklusion noch niemand sprach, das Förderzentrum noch eine Sonderschule mit mehreren Klassen war. Heute sind die Sonderschulpädagogen vor allem in den Regelschulen im Einsatz, etliche Räume in der Bramau-Schule sind seit vielen Jahren ungenutzt.

Das wird sich nun dank der Vermittlung von Nehmitz ändern. Die OGS der Grundschule wird die gesamte erste Etage bekommen, einschließlich einem 80 Quadratmeter großen Werkraum. Der muss allerdings noch nach einem Wasserschaden saniert werden. „Für die nächsten drei bis fünf Jahre ist das eine tragfähige Lösung“, meint Nehmitz. Der Schulverband wird damit erheblich entlastet. Er hatte bereits einen Anbau geplant. Ob der Schulverband darauf nun generell verzichten wird, ist allerdings nicht entschieden.