﻿Offener Brief in Kaltenkirchen: Kultur sucht Heimstätte

Kaltenkirchen. „Kultur braucht Raum“ – mit dieser Überschrift haben Kulturschaffende in Kaltenkirchen einen offenen Brief an die Stadtvertretung und den Bürgermeister gesendet. Der Appell: Die Stadt benötigt ein Kulturhaus.

Verfasserin des Briefs ist Andrea Kolleß, Vorsitzende des Kaltenkirchener Pop-Chors Soateba. Mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl schauten die ortsansässigen Kultur-Vereine besonders auf die kommunale Politik. „Mit Freuden kann man parteiübergreifend den Wahlprogrammen entnehmen, dass mehr Kultur vor Ort gewünscht wird“, so Kolleß. Für mehr Kultur sei aber auch eine Heimstätte nötig. Kolleß nimmt Bezug auf die Neujahrsrede von Bürgermeister Hanno Krause (CDU), in der er von einem „echten Kulturhaus“ sprach, das sich Krause schon lange für Kaltenkirchen wünsche. Diesem Wunsch schließen sich die Kulturschaffenden an.

Kultur-Räume in Kaltenkirchen sind über die Stadt verteilt und oft zu klein

In Kaltenkirchen gibt es durchaus Raum für Kultur: Im Gymnasium ist die sogenannte „Bürgerhalle“ integriert, die nicht nur den Schülern als Aula dient, sondern auch als Veranstaltungsstätte der Stadt. Die Bürgerhalle wurde vor Kurzem für über eine Million Euro modernisiert. Dann gibt es noch das Bürgerhaus, das nach einem Feuer im vergangenen Jahr derzeit komplett saniert wird.

Doch Kolleß hält die „überall in der Stadt verteilten, kleinen bis mittelgroßen Räumlichkeiten, die mal mehr und mal weniger technisch ausgestattet sind, nicht immer für geeignet“. Es gebe oft Hürden bei Verfügbarkeit, Planungssicherheit und Zugang. Außerdem, so Kolleß im offenen Brief, fehle es an entsprechenden Backstagebereichen und Cateringmöglichkeiten.

„Wir haben in den letzten Jahren mit Spannung die Diskussion um eine größere Kulturstätte verfolgt“, so Kolleß. Doch viele Diskussionen hat es in der Stadtpolitik zu diesem Thema noch gar nicht gegeben. Darauf geht auch die FDP-Fraktionsvorsitzende Katharina Loedige in ihrer Antwort auf den offenen Brief ein: „Nur der Bürgermeister spricht davon. Er verfolgt diesen Plan seit sechs Jahren.“ Mit einer Gruppe von Stadtvertretern habe Hanno Krause bereits mehrere Kulturstätten in Norddeutschland besucht. „Dabei ist von ihm der Eindruck vermittelt worden, dass alle hinter seinem Plan stehen“, so Loedige.

Zumindest die CDU spricht sich für eine Kulturstätte aus: Finanziert werden solle diese, nach Vorstellung der Christdemokraten, von privaten Investoren. Auch die SPD hat die Schaffung einer Kultur- und Begegnungsstätte im Wahlprogramm.

FDP: Neues Kulturzentrum für Kaltenkirchen wäre unverantwortlich

Die FDP hingegen spricht sich in ihrem Wahlprogramm konkret gegen eine neue Kulturstätte aus, die Partei stehe für die Aufwertung der vorhandenen Räume: Bürgerhaus, Ratssaal, Bürgerhalle, Aula der Gemeinschaftsschule, Mehrgenerationenhaus, Michaeliskirche und Stadtbücherei. „Die Forderung nach einem Kulturzentrum ist unverantwortlich“, heißt es im Wahlprogramm. „Die Kosten wären immens, für Grundstück, Gebäude, Personal und Bewirtschaftung“, schreibt Loedige in ihrer „offenen Antwort“ auf den offenen Brief: „Eine Auslastung eines derartigen Kulturzentrums rechtfertigt nicht solch eine hohe Steuerbelastung unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Bürgermeister Hanno Krause (CDU) sieht das anders: „Wenn wir beständig Kultur anbieten wollen, brauchen wir eine Heimstätte dafür“, sagt er. „Ein Raum für Musik, Theater und Kunstausstellungen, in dem die Menschen vom Alltag entspannen können.“ Die Initiative des offenen Briefs, der neben Soateba auch vom Blasorchester Kaltenkirchen, vom Chor’82 und vom Verein Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg unterschrieben wurde, spreche Krause aus der Seele. Zur Finanzierung sagt er: „Wir müssen entscheiden, wie das Geld in Kaltenkirchen verteilt wird und genau rechnen.“ Als Betreiber wünscht sich Krause einen Verein.