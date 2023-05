﻿Outdoor-Anlage in Kaltenkirchen: Gerätetraining an der frischen Luft

Kaltenkirchen. „Bei schönem Wetter an der frischen Luft zu trainieren, ist doch toll“, sagt Ines Siemer. Sie ist Trainerin beim Verein Reha-Fit, der seinen Sitz seit 2010 in der Hamburger Straße 79 in Kaltenkirchen hat. Der Verein hat ein neues Sportangebot ins Programm genommen: Gerätetraining in einer Outdoor-Anlage. Abseits der klassischen Fitnessgeräte wird dort ab sofort ein gesundheitsorientiertes Rücken- und Gelenktraining angeboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob Liegestütze, Planks, Bauch- oder Rückenübungen: „An den Geräten wird mit Eigengewicht trainiert“, erklärt Siemer: „Außer beim Bankdrücken.“ Zehn neue, wetterfeste Outdoor-Geräte stehen auf etwa 65 Quadratmetern hinter dem Haus, umgeben von viel Grün. „Von leichten bis schweren Übungen findet hier jeder sein richtiges Level.“ Der Fokus des Trainings liegt auf Rücken- und Gelenkstärkung. Übrigens: Nicht nur Reha-Patienten können die Anlage nutzen. „Das Training ist für alle gedacht“, so Siemer.

Outdoor-Training ist dank Überdachung bei Regen und Sonnenschein möglich

Damit auch bei Regen trainiert werden kann, ist die Anlage überdacht. Unter freiem Himmel wird also nicht direkt Sport gemacht. Dafür schützt das Dach im Sommer zusätzlich vor zu starker Sonneneinstrahlung. „Einen Sichtschutz gibt es auch. Aus der vorbeifahrenden AKN kann niemand in die Anlage schauen“, sagt Siemer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Outdoor-Gerätetraining kann von allen Mitgliedern des Reha-Fit-Vereins genutzt werden – zunächst in einer Gruppe mit Einführung in die Geräte durch die Trainer. Später können die Mitglieder auch im Alleingang an den Geräten trainieren, erklärt Siemer. Wer dieses Angebot nutzen möchte, sollte zunächst Vereinsmitglied werden. Der Beitrag beträgt 9 Euro monatlich. „Dann können Kurse und Gerätetraining dazu gebucht werden“, so Siemer. Das Training in der Outdoor-Anlage soll für einen kleinen Beitrag im Monat angeboten werden. „Es ist auch möglich, das Training als Präventionskurs zu buchen“, sagt die Trainerin: „Der kostet für acht Termine 99 Euro, die von der Krankenkasse komplett übernommen werden.“

Lesen Sie auch

Zur Einweihung der Outdoor-Anlage hatte der Verein auch Bürgermeister Hanno Krause eingeladen: „In den letzten Jahren haben viele das Training an der frischen Luft entdeckt und möchten es nicht mehr missen“, so Krause: „Ich finde es sehr gut, dass der Verein Reha-Fit jetzt in Kaltenkirchen so ein Training anbietet.“ Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es direkt beim Verein unter der Rufnummer: 04191/4711.

KN