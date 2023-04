﻿Osterrallye im Wildpark Eekholt mit Küken und Kaninchen

Ben-Elias (5) kommt jedes Ostern mit seinen Eltern in den Wildpark Eekholt. Das Kükenstreicheln gehört für den Jungen zu den Höhepunkten. Am Mittwoch erst ist dieses Küken geschlüpft, erzählt Mitarbeiterin Marenka Paustian.

Eekholt. Die Osterrallye im Wildpark Eekholt ist für viele treue Besucher ein fester Termin. Bereits am Sonntagmorgen bilden sich lange Schlangen an den Kassen. Dahinter wartet bereits Katja Prapavat im Huhnkostüm, um Eltern und Kinder ihre Laufzettel für die Rallye auszuhändigen, dazu Schokoladeneier als Proviant.

Unweit vom Eingang finden die Familien die erste von fünf Stationen an der neuen „Mümmelbude“, ein Haus für Kaninchen und Meerschweinchen. „Male ein Kaninchen mit Naturfarben“, das steht als Aufgabe auf dem Zettel von Ella (4). Vater Valeri Steinke hat gleich die richtige Idee: Mit Fingern und Erde wird der Hase auf dem Zettel braun gefärbt.

Ostern im Wildpark Eekholt begeistert Familien

„Das ist wirklich süß gemacht“, sagt Mutter Steffi Steinke. „Mit Erde malen, darauf muss man erst einmal kommen.“ Die ganze Familie ist an diesem Tag aus Rellingen in den Wildpark gefahren, mit Großeltern und drei Kindern.

Hunderte Familien sind an diesem Tag im Wildpark Eekholt zu Besuch – auch über die Kreisgrenzen hinaus. „Gerade für Jahreskartenbesucher ist es eine Tradition“, sagt Ute Kröger, Leiterin der Wildparkschule. Daran kann auch der graue Himmel an diesem Tag nichts ändern. Fester Programmpunkt ist die Rallye, die Aufgaben sind geeignet für jedes Alter.

Während draußen Hasen ausgemalt werden, erkunden die ersten Besucher drinnen die Mümmelbude, das neue Kaninchen- und Meerschweinhaus. Die Tiere dürfen nicht gefüttert oder angefasst werden, das würde zu viel Stress bedeuten, erklärt Ute Kröger. Dafür kommen die Kinder ganz dicht heran an die Tiere in ihren bunten Hütten. Johanna (5) krabbelt unter das Gehege für die Meerschweinchen und steckt den Kopf in eine durchsichtige Kunststoffglocke mitten in der Anlage.

Neues Kaninchen- und Meerschweingehege im Wildpark Eekholt

Auf der anderen Seite der „Mümmelbude“ sind die Kaninchen untergebracht. „Da ist der Osterhase“, sagt Andre Burmeister zur kleinen Elea (1) auf dem Arm und deutet auf ein Kaninchen, das gerade am Gemüse knabbert. „Das ist wirklich schön geworden“, sagt der Ostholsteiner über das neue Gehege. „Alles ist auf Kinderhöhe.“

Das Hühnerhaus ist Station zwei der Osterrallye. Die frisch geschlüpften Küken gehören zu den Höhepunkten. Auch Angelique Eggert und Sohn Elias-Ben (5) stehen in der Warteschlange. Unter Aufsicht dürfen die Kinder hier vorsichtig eines der flauschigen Küken streicheln. Darauf freut sich der Fünfjährige besonders. „Das Küken ist am Mittwoch geschlüpft“, erklärt Wildpark-Mitarbeiterin Marenka Paustian als Elias-Ben an der Reihe ist. „Wir sind immer an Ostern hier“, erzählt Angelique Eggert. Die Jahreskartenbesitzer kommen dafür aus Dithmarschen nach Segeberg.

Bei der Osterrallye im Wildpark Eekholt gewinnen alle Kinder

Nachdem die Kinder bei den Dachsen Regenwürmer aus Gummi gefunden, bei den Bienen Pollen eingesammelt und bei den Fischottern einen Fisch gefangen haben, haben sie sich ihr Ostergeschenk verdient – darunter Malstifte, Jojos oder Seifenblasen. Zwei Kinder gewinnen am Ende sogar ein Fahrrad.

Der nächste Aktionstag im Wildpark Eekholt am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr dreht sich um die heimischen Eulen. An Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, sind die Wikinger los mit Mittelaltermarkt und Lagerleben auf den Osterauwiesen im Wildpark.