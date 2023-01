﻿Ostküstenleitung: Das sagt Tennet zur Klage von Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet sieht der Klage von Henstedt-Ulzburg gegen den vorzeitigen Baubeginn der 380kV-Ostküstenleitung gelassen entgegen. „Der Widerstand der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ist Tennet seit Beginn der Planungen bekannt“, erklärt Tennet-Sprecher Mathias Fischer. Zahlreiche Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde, teilweise unter Beteiligung des Landes, hatten laut Pressesprecher Fischer zum Ziel, einen Konsens über den erforderlichen Netzausbau zu erarbeiten.

So habe Tennet erst im vergangenen Jahr "die ursprünglich geplante Teilerdverkabelung auf dem besonders sensiblen, dicht bebauten, mittleren Teilstück der Kabelstrecke zu einem Düker umgeplant", erklärt Fischer. Es geht um den Bereich der Pinnauwiesen. Tennet hatte zunächst ein anderes Verfahren zur Verlegung des Erdkabels geplant. Nach Protesten aus Henstedt-Ulzburg war man umgeschwenkt auf das schonendere Düker-Verfahren. "Dieses reduziert den Flächenbedarf um gut zwei Drittel und macht von den AKN-Gleisen bis hinter die Pinnauwiesen keine oberirdischen Eingriffe erforderlich", sagt Fischer. Tennet folge damit der Forderung der Gemeinde, den Eingriff im Gemeindegebiet weitestgehend zu minimieren.

Mehrheit der Politik in Henstedt-Ulzburg für Klage gegen Tennet

Mitte Dezember 2022 hatte Tennet von dem Amt für Planfeststellung Energie des Landes Schleswig-Holstein das Okay für den vorzeitigen Start der Arbeiten erhalten. Die Mehrheit der Kommunalpolitik in Henstedt-Ulzburg fühlte sich daraufhin überrumpelt und lud zur Sondersitzung des Planungsausschusses am vergangenen Montag ein. Nach einer hitzigen Diskussion beschlossen die Fraktionen von CDU, BFB und FDP, gegen den Baubeginn zu klagen. Auch wenn die Anwältin Prof. Dr. Angelika Leppin die Erfolgsaussichten als sehr gering einschätzt.

SPD, WHU und Bündnis 90/Die Grünen schlossen sich der Mehrheit nicht an. Die Grünen hatten bereits im Sommer ihren Widerstand gegen den Trassenverlauf aufgegeben, SPD und WHU wollen den Planfeststellungsbeschluss abwarten und dann möglicherweise dagegen vorgehen. Das Verfahren läuft noch.

Knicks im Bereich der Trasse durch Henstedt-Ulzburg betroffen

Tennet hat den vorzeitigen Start beantragt, um diesen Winter nutzen zu können. Es müssen für die Trasse Bäume gefällt und Knicks heruntergeschnitten werden. Außerdem soll die Baugrube für den Düker im Bereich Pinnauwiesen ausgehoben werden. Alle Arbeiten, so betont Tennet, könnten zurück gebaut werden, sollte sich doch noch etwas an dem Verlauf der Ostküstenleitung ändern.

Nach Auskunft von Tennet-Sprecher Mathias Fischer wurde kurz vor Weihnachten damit begonnen, Gehölze runter zu schneiden. „Über die Feiertage wurde eine Pause eingelegt und seit dieser Woche geht es weiter.“ Die Bauarbeiten würden ausschließlich Flächen betreffen, bei denen die Grundstückseigentümer dem Bau bereits zugestimmt hätten, betont Fischer.

„In Bereichen, wo es noch offene Punkte zum geplanten Verlauf gibt, startet der Bau erst, wenn der Planfeststellungsbeschluss in diesen Abschnitten rechtkräftig ist“, teilt Fischer mit. Somit sei der Baustart der Teilerdverkabelung in Henstedt-Ulzburg – bis auf die Herstellung der Startgrube des Dükers – erst nach Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses geplant.

Die 380kV-Ostküstenleitung Mit der geplanten 380kV-Leitung soll Energie aus Windkraft vom Norden in den Süden und Westen Deutschlands transportiert werden. Die bestehende Netzinfrastruktur reiche dafür nicht aus, heißt es von Tennet. Das Unternehmen habe den Auftrag erhalten, vom Kreis Segeberg bis nach Ostholstein eine Höchstspannungsleitung zu planen und zu bauen. Im Kreis Segeberg soll eine bestehende 220kV-Leitung durch die stärkere auf derselben Trasse ersetzt werden. Die neue Leitung wird erheblich mehr Kapazität für grüne Energie bringen. Die Leitung soll 2025 in Betrieb genommen werden.

Im vergangenen Jahr hat Tennet die betroffenen Knicks mit farbigen Pflöcken oder Markierungen am Stamm ausgezeichnet. „Wann genau was geschnitten wird, hängt von der Arbeitsplanung der Fachfirmen sowie den Zustimmungen der Betroffenen ab, mit denen wir laufend in Kontakt stehen“, erklärt Tennet-Pressesprecher Fischer.

Er weist darauf hin, dass die Energiekrise, aber auch der Klimawandel, die schnelle Umsetzung der Energiewende in Deutschland und des dafür notwendigen Netzausbaus erfordere. "Die Ostküstenleitung ist ein wichtiger Baustein, damit die Ausbauziele der Bundesregierung für erneuerbare Energien erreicht werden können", macht Fischer klar.

Bürgerin wünscht sich Einwohnerversammlung zur Ostküstenleitung

Unterdessen nimmt die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt an der Spitze den Wunsch einer Bürgerin in Sachen 380kV ernst. Britta de Camp-Zang aus dem Ortsteil Henstedt hatte sich in der Einwohnerfragezeit des Planungsausschusses Henstedt-Ulzburg am Montagabend gemeldet und darum gebeten, dass eine Informationsveranstaltung für Bürger zur Ostküstenleitung stattfinden solle. „Wir überlegen und prüfen, wann und wie das Sinn macht“, erklärte Silke Dräger, neue Büroleiterin im Henstedt-Ulzburger Rathaus.

Natürlich wolle man den Bürgerinnen und Bürgern möglichst transparent den Stand der Dinge mitteilen, allerdings gebe es zurzeit nichts Neues. „Und es sind in den vergangenen Jahren mindestens zwei Informationsveranstaltungen durchgeführt worden“, sagt Silke Dräger. Auch das Unternehmen Tennet hatte mehrfach über das Vorhaben, das bundesweit Bedeutung hat, berichtet.

Durfte der Planungsausschuss überhaupt über Klage gegen Tennet entscheiden?

Ein pikantes Detail hatte sich erst am Mittwoch ergeben: Durfte der Planungsausschuss Henstedt-Ulzburg überhaupt die Klage auf den Weg bringen? „Wir als Verwaltung haben jetzt die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg eingeschaltet, um diese Frage zu klären“, sagt Büroleiterin Dräger gegenüber unserer Redaktion. Am Donnerstag rechne sie mit einer Antwort der Kommunalaufsicht.

Ursprünglich sei es der Vorschlag von Bürgermeisterin Ulrike Schmidt gewesen, die Gemeindevertretung in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung entscheiden zu lassen, ob gegen den vorzeitigen Baubeginn durch Tennet geklagt werden soll oder nicht. In einer Videokonferenz Ende Dezember hatten die Fraktionen sich aber darauf geeinigt, das im Planungsausschuss zu diskutieren und abzustimmen. Sollte dieses Gremium allerdings gar nicht berechtigt sein, solch einen Beschluss zu fassen, müsste in Windeseile die Gemeindevertretung zusammenkommen. Das bestätigt Büroleiterin Dräger. Die Frist zur Klage endet am 15. Januar.