﻿OVG-Urteil zu Hasenkrug leitet Wende im Feuerwehrstreit ein

Mülltonnen in Sackgassen: Kunden müssen auch in Segeberg schieben

Müllentsorger dürfen verlangen, dass Anwohner ihre Mülltonnen zur Abfuhr zu einem Sammelplatz bringen, wenn sie in einer Sackgasse wohnen. So entschied das Oberverwaltungsgericht in einem Fall aus Pinneberg. Müllfahrzeuge dürfen nur kurze Strecken rückwärts fahren. Das betrifft auch Segeberger.