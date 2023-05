Das Restaurant „Panorama Seeterrassen“ auf dem Campingplatz in Wittenborn überrascht mit seiner Speisenkarte: Currywurst, Pommes und Schnitzel gibt es auch, aber ganz oben auf der Karte stehen griechische Spezialitäten. Ein Geheimtipp mit schönem Ausblick.

Wittenborn. „An die nette blonde Wirtin – Wittenborn“ ist eine Postkarte adressiert, die Gabriela Kutscha an der Pinnwand hängen hat. Kein Name, aber die Karte ist trotzdem angekommen. Wer sie kennenlernt, weiß auch schnell, warum. Gabriela – sie ist mit allen sofort beim „Du“ – kümmert sich um die Gäste im Restaurant „Panorama Seeterrassen by Janni“. Janni ist ihr Sohn, und offiziell gehört ihm das Lokal am Campingplatz Weisser Brunnen. Er ist oft in Griechenland, und so führt seine Mutter mit viel Elan den Laden vor Ort. Gabriela stammt aus der Nähe von Freiburg im Schwarzwald, hat 26 Jahre in Athen gelebt und ist seit sieben Jahren fest in Wittenborn verankert.