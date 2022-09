Fronten am Nelkenweg in Bad Segeberg verhärten sich: Kommt Bürgerbegehren?

Bislang stand die Drohung nur im Raum, jetzt wurde sie ausgesprochen: Sollte die Kommunalpolitik am Nelkenweg in Bad Segeberg wirklich Wohnblocks zulassen, wollen Anwohner erneut ein Bürgerbegehren starten. Es wäre das zweite nach 2017. In der Stadtvertretung ging es hoch her.