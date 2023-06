﻿Park and Garden in Stocksee eröffnet: Tipps für Gärten im Klimawandel

Stocksee. Großer Andrang herrscht schon zur Eröffnung der Gartenmesse Park and Garden am Donnerstagmorgen vor Gut Stockseehof. Sonne und strahlend blauer Himmel laden zum Stöbern auf dem Gutsgelände ein. 200 Aussteller haben ihre Stände aufgebaut. Das Kaiserwetter kommt aber auch mit einer andauernden Trockenheit – das Thema des diesjährigen Gartenwettbewerbs hätte passender nicht sein können: „Mein Garten im Klimawandel“.

Aus ganz Norddeutschland strömen Gartenfans am Donnerstag nach Stocksee. „Es gibt hier immer ein unglaublich tolles Angebot“, sagt Stammgast Anna Lena Cravaack. „Und das Ambiente ist unschlagbar.“

Ideen sammeln und Stöbern bei Park and Garden in Stocksee

Ihre Freundin Anne Scheper ist ebenfalls „angesteckt vom Fieber“. Schon in der ersten Stunde hat die Trittauerin einen Korb voller Blumen ausgewählt. Einen „Freundinnentag“ wollen sie in Stocksee verbringen. Nach den Pflanzen schauen sie nach Dekoration und Taschen, später trinken sie noch einen Kaffee in einem der zahlreichen Cafés auf dem Gelände.

200 Aussteller sind auf der 22. Gartenmesse in Stocksee vertreten. Neben Pflanzen aller Art werden Gartenmöbel sowie Dekoration für drinnen und draußen angeboten, aber auch Kleidung und Gartenwerkzeug. „Die Vielfalt hier ist so groß“, loben Gisela Riemer und Maren Bremer-Wolde aus Hamburg.

Was es in Stocksee komprimiert geboten bekomme, müsse sonst mühsam zusammengesucht werden. Die beiden Frauen wollen sich inspirieren lassen. „Und man findet jedes Mal etwas“, sagt Bremer-Wolde und lacht. Auch an diesem Tag sind sie bereits beim Zierlauch fündig geworden. Die kugelförmigen Blüten sind ein Anziehungspunkt für die Besucher.

Neben bekannten Ausstellern sind auch einige Neulinge dabei, etwa Marco Müller aus Niedersachsen mit seinen handgemachten Outdoorduschen aus Holzbalken. Carolin Ramcke und ihr Vater Romuald Dudzinski sind begeistert von den Modellen. „Meine Eltern suchen tatsächlich schon länger eine Outdoordusche“, sagt Ramcke. „Wir wussten aber nicht, dass wir das hier finden würden.“ Auch deshalb komme sie gern zur Messe nach Stocksee.

Gartenwettbewerb bei Park & Garden: Garten im Klimawandel

Inspiration für ihre Gärten bekommen die Besucher in den Ausstellungsgärten. Seit 2019 gibt es erstmals wieder einen Gartenwettbewerb. Angesichts der aktuellen Trockenheit und dem Appell zum Wassersparen in Amt Bornhöved hätte das Thema kaum besser gewählt sein können: „Mein Garten im Klimawandel“. Fünf neue Gärten wurden angelegt. Neben trockenbeständigen Pflanzen geht es dieses Mal auch um Nachhaltigkeit. Einige Pflanzen und Gegenstände aus vorigen Gärten flossen in die neuen Designs ein.

Knapp sei es gewesen, heißt es von der Jury am Donnerstag. Der Preis, dotiert mit 3000 Euro, geht an Hanne Roth. Die Ingolstädterin kann es kaum glauben, als ihr Name fällt. Seit 15 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema klimabeständiger Garten und Nachhaltigkeit.

Ihr Garten ist ein Mix aus Wildblumen und Kulturpflanzen, erklärt Hanne Roth. Allium, Mohn, Gräser und Kräuter stehen nebeneinander und sollen sich ergänzen. Als Solitär wurde ein Albizia gepflanzt, ein Schlafbaum. Wenn er wächst, wird er einen schattenspendenen Fächer bilden, erklärt Roth. Aus dem alten Garten wiederverwendet wurde ein roter Perückenstrauch.

Fünf Designs für schöne Gärten trotz Trockenheit

Der Boden ist bedeckt mit einer sandigen Mulchschicht. So soll die Feuchtigkeit gehalten werden, auch wenn es länger trocken bleibt. Die Bepflanzung soll nur mit Niederschlagswasser auskommen. Auch gibt es in Roths Garten keine Begrenzung, die Pflanzen sollen sich ausbreiten – außer dort, wo regelmäßig Menschen entlang gehen und einen Trampelpfad bilden. „Den Garten kann jeder leicht nachbauen“, sagt sie.

Park & Garden in Stocksee: Öffnungszeiten, Tickets, Parken Die Gartenmesse Park & Garden auf Gut Stockseehof kann noch bis Sonntag, 11. Juni, besucht werden. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag schließt die Messe um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person, Jugendliche bis 16 Jahren zahlen nichts. Tageskarten sind vor Ort erhältlich, aber auch online unter www.stockseehof.de. Kostenlose Parkplätze für 2500 Pkw sind direkt am Veranstaltungsgelände vorhanden. In der Nähe zum Eingang gibt es auch ausgewiesene Parkplätze für Menschen mit Behinderung.

Der Preis der Pressejury geht an Gartenbauer Torsten Hennings aus Belau. Sein Garten „Auf dem Trockenen“ besteht aus Pflanzengemeinschaften der nordamerikanischen Prärie und Stauden, die sich auf Magerwiesen wohlfühlen. Noch bis September können Besucher für ihren Lieblingsgarten abstimmen.

