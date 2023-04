﻿Parken in Bad Segeberg: Darum sollen hier Parkplätze wegfallen

Streit, Hektik, Tränen: Die geplante Neugestaltung des Seminarweges in Bad Segeberg hat bereits die eine oder andere denkwürdige Sitzung erlebt. Nun liegt offenbar ein mehrheitsfähiger Kompromissvorschlag vor. Parkplätze wird auch der kosten.

Um einen durchgehenden Fußweg von der Brücke bis zur Seminartwiete zu bekommen, müssten bei der bevorzugten Variante vor der Gemeinschaftsschule am Seminarweg Bad Segeberg vier Parkplätze weichen.

Bad Segeberg. Bekommt die Stadtvertretung Bad Segeberg einen politischen Dauerbrenner kurz vor der Kommunalwahl doch noch vom Tisch? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die schon lange geplante, zum Teil heftig diskutierte Neugestaltung des Seminarwegs noch vor dem Urnengang am 14. Mai auf den Weg gebracht werden kann. Der Bau- und Umweltausschuss tagt dazu in alter Besetzung noch einmal am 3. Mai. Beginn ist um 18.30 Uhr im Bürgersaal.

Nach zwei Workshops liegt inzwischen offenbar ein mehrheitsfähiger Kompromissvorschlag für die erhoffte Entspannung der Verkehrssituation auf dem Tisch. Neben Vertreterinnen und Vertretern des Beirates für Menschen mit Behinderungen, des Seniorenbeirats, des Unternehmervereins „Wir für Segeberg“, der Leitung der Dahlmannschule, des Elternbeirates der Gemeinschaftsschule am Seminarweg und der Stadtverwaltung waren auch Mandatsträger von CDU, SPD, Wählergemeinschaft BBS und Grünen dabei. Lediglich die FDP, die zur Kommunalwahl nicht mehr antritt, fehlte bei den Treffen.

Während der beiden Zusammenkünfte wurden dem Protokoll zufolge noch einmal etliche Lösungsansätze diskutiert. Am Ende hat die Stadtverwaltung aus mehreren Konzepten eine „Vorzugsvariante“ erstellt, die aus Sicht ihrer Unterstützer vor allem zwei Vorteile aufweist: Sie wäre vergleichsweise günstig und schnell zu realisieren.

Parken in Bad Segeberg: Von 54 Parkplätzen im Seminarweg würden 46 übrig bleiben

Einziger Wermutstropfen für die Geschäftsleute in der Fußgängerzone Bad Segeberg, die um die Attraktivität für die motorisierte Kundschaft bangen: Von den 54 Parkplätzen zwischen AOK-Gebäude und Marktplatz würden acht wegfallen. Das wären aber weniger, als ursprünglich zur Debatte gestanden hatten.

Vier Stellflächen müssten vor der Gemeinschaftsschule am Seminarweg weichen, wo der Eingangsbereich zur Fahrbahn optisch abgegrenzt werden und ein durchgängiger Gehweg, von der Fußgängerbrücke kommend, geschaffen werden soll. Auf der anderen Seite Richtung Fußgängerzone fielen aus demselben Grund zwischen Seminartwiete und Marktplatz weitere vier Plätze weg.

Die beiden Workshops Ende vorigen Jahres und im März dieses Jahres hatte die Stadt Bad Segeberg auf Wunsch der Politik organisiert, nachdem ihr das erste Konzept in einer denkwürdigen Sitzung um die Ohren geflogen war. Die Kommunalpolitik hatte die – sehr weitreichenden – Vorschläge der Verwaltung seinerzeit am Ende einer Bauausschusssitzung ohne weitere Diskussionen vom Tisch gewischt.

Parken in Bad Segeberg: Schwerpunkt im „klimafreundlichen Mobilitätskonzept“

Die aktuelle Runde markiert also quasi den Neustart. Denn auch nach dem damaligen Fiasko waren sich alle Beteiligten und Betroffenen einig, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Neben der nun favorisierten kleinen Lösung kursieren im Hintergrund weiter Ideen für einen großen Wurf. Die Diskussion darüber soll im Rahmen eines „klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes“ für die gesamte Stadt Bad Segeberg, das in den kommenden Monaten erstellt werden soll, noch einmal mit aufgegriffen werden und dabei einen Schwerpunkt bilden.

Im zweiten Workshop wurden grundsätzliche Empfehlungen für den Seminarweg ausgesprochen: Dazu zählen die Aufbringung von Piktogrammen, die Markierung der Parkplätze, Hinweisschilder auf Tempo 20 und „Begegnungszone“, Geschwindigkeitsmessung über „Smiley-Display“, Aufpflasterungen oder Schwellen als Geschwindigkeitsbegrenzungen im Bereich von Seminar- und Dahlmanntwiete, sichere Querungen, Kommunikation zum Thema „Elterntaxi“ und ein Hinweis an Kreis Segeberg und Autokraft auf oftmals zu hohe Geschwindigkeit der Busse.